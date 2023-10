Ćerka Silvane Armenulić potresnim rečima obeležila godišnjicu smrti majke: Jednog dana srešćemo se na nebu i zagrliti

Ćerka Silvane Armenulić dirljivim rečima obeležila godišnjicu smrti majke

Silvana Armenulić, legenda narodne muzike, tragično je izgubila život 10. oktobra 1976. godine. Stradala je u teškoj saobraćajnoj nesreći kod mesta Kolari, vraćajući se s nastupa, zajedno sa sestrom Mirjanom Bajraktarević i šefom Narodnog orkestra Radio Beograda Miodragom Jašarevićem. Instagram

Slavna pevačica imala je samo 37 godina. Iza sebe je ostavila ćerku koju je dobila u braku sa teniskim stručnjakom Radmilom Armenulićem. Gordana, koja je ime dobila po baki, očevoj majci, tada je imala samo 12 godina. Danas je profesorka matematike i ima dva sina.

Sudeći po fotografijama na Fejsbuku, Gordana je dobar izgled nasledila od svoje majke, koja je važila za jednu od najlepših žena u bivšoj Jugoslaviji. Svake godine, na dan kada nas je Silvana napustila, posveti joj nekoliko emotivnih rečenica. Facebook

- Nakupilo se toga za četiri života. Nedostaješ mi. Da me zagrliš. Da osetim tvoj dodir. Da me poljubiš. Da me nasmeješ. Da samo budeš pored mene. Jaka sam, čak i kada mi suze idu niz lice, uvek sam dovoljno hrabra da kažem “dobro sam”. Nisam sama jer ti živiš u mom srcu, zauvek u mom srcu - napisala je u jednoj poruci.

I ove godine Gordana se majci obratila dirljivim rečima.

Privatna arhiva

- Nisam tada znala koliko sam izgubila što te nemam, a koliko dobila što nastojim da živim tako da te budem dostojna sve dok dišem. Život bez tebe je večita potraga za nežnošću, ipak, otišla si kako bih ja naučila kako da nežnost i ljubav podarim drugima. Jednog dana srešćemo se, Majko, na nebu i zagrliti. Volim te, Majko... I znam da me čuvaš svakog dana i gledaš svoje unuke kako su izrasli u divne ljude – poručila joj je, naglašavajući reč “majka” i pišući je velikim slovom. Privatna arhiva

- Da mi je da mogu tvoj glas da čujem, svaka tvoja reč još je tu, duboko urezana u pamćenju. Da osetim nežnost tvoje ruke... Da mogu da te vidim... Ostaje mi samo da gledam naše slike. Uželela sam te se, Majko, mnogo. Godine ništa ne znače, previše mi nedostaješ. Zbog tebe sam to što jesam – hrabra i jaka svaki dan. Ti si mi dala tu snagu da izdržim sve. Hvala ti za sve, Majko... I hvala Bogu što mi je tebe darovao da mi baš ti budeš Majka. Beskrajno te volim, Majko. Privatna arhiva