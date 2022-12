Prva zajednička slika! Sa ovim muškarcem Anđelka Prpić čeka bebu, bio je jedan od najveselijih na njenoj svadbi FOTO

Ovo je novi dečko Anđelke Prpić

O novom partneru i trudnoći glumica Anđelke Prpić ne prestaje da se piše, budući da bebu čeka sa jednim od najboljih prijatelja svog bivšeg muža. Reč je o izvesnom M. Ž, a koliko su nekada bili bliski svedoči i fotografija sa društvenih mreža na kojoj su sve troje zajedno.

Instagram

Ono što se takođe pamti jeste i dan Anđelkinog venčanja na kome je jedan od najveselijih gostiju bio upravo M. Ž. Glumica se udala pre devet godina, a veselje za oko 200 zvanica organizovano je u jednom beogradskom restoranu.

Paparazzo Lov printscreen

Kako otkrivaju izvori bliski novom paru, njih dvoje su vesti o prinovi za sada podelili samo sa najbližima.

- On ne krije da je ludo zaljubljen. Ipak, mislio je da će to ostati samo u krugu najbližih. Koliko je voli najbolje govori to da je ostavio dugogodišnju partnerku. Ni Anđelka nije krila ovu priču od najbližih, ali se trudila da ne dođe do javnosti – prenosi Blic.

Instagram

Prethodnih deset godina, M. Ž. je bio jedan od najboljih prijatelja Anđelkinog bivšeg muža. Često su provodili vreme zajedno, izlazili u grad, putovali...