I stena bi zaplakala... Umesto čestitke za rođendan Jelena Njegomir majci napisala pismo: Dugo mi je trebalo da izrastem iz tvog krila...

Rođendan Merime Njegomir bio bi danas

Da je sudbina imala drugačije planove, Merima Njegomir danas bi sa svojom velikom porodicom slavila 69. rođendan. Legendarna pevačica narodne muzike napustila nas je u novembru prošle godine. Njeni najmiliji teško se nose sa gubitkom, u šta su nas uverile i emotivne reči koje je joj ćerka Jelena uputila na današnji dan.

“Umesto rođendana. Nedostajanje. Nedostatak. Nikada mi te ne bi bilo dosta. Sećanja koja me nekada obuzmu budu teško sidro koje me bez milosti i najave zakucaju u prošlo vreme.

Iako živim u sadašnjem trenutku nekada bih ga zamenila za onaj kada si desetogodišnju mene nosila po plićaku kao da sam beba i skrivala me kada sam se postidela.

Instagram

A neki drugi zamenila onim sećanjem kada sam svojom ulogom majke od tebe napravila Baki, pa si mi preko svih pravila dotrčala u bolničku sobu noseći pitu sa sirom. I minđuše i ogrlicu.

Često se vratim u one dane kada si me zvala da gledam i učim kako praviš sarmu ili gulaš, ali najčešće u onaj dan kad si se pojavila na mojim vratima da središ haos u kuhinji i nervni slom tokom mog neuspelog pokušaja da napravim savršen fil za reform tortu. Kakav si ti pravila. Filovana željom da budem dovoljno dobra kao ti. Bar u nečemu. A bez tebe nisam bila.

Dugo mi je trebalo da izrastem iz tvog krila”, napisala je Jelena na Instagramu i nastavila u istom emotivnom tonu.

“Najčešće te čujem kako me zoveš “mala moja velika devojka” dok se i sama trudiš da u odrasloj ženi vidiš onu sedmogodišnju devojčicu što je, iako sa mrvicom talenta, a ipak bez sramote, pevala na bini bašte Vile Manojlović. Opet u pokušaju da budem kao ti. Nisam kao ti, ali sam žarko želela da zgazim u tvoje cipele, one crne, lakovane. Ili makar crvene papuče. Tvojim korakom da gazim. Ali nisam mogla. Niko nije kao ti.

Gazim svojim koracima, mama. Onako kako si me naučila. Dok mi tvoji nedostaju da se pojačaju pred mojim vratima. Nedostaje mi da tvoja jaka ruka prvo zgrabi kvaku, pa pozvoni.

Sada ću ovaj trenutak zameniti za one kad sam te svesno grlila i ljubila. Znajući da jednog dana neću moći. Setiću se onog dana kad si mi rekla da se opustim i da sam najbolja mama, a ja sam ti uzvratila da je pored tebe to nemoguće.

Volim ova naša sećanja iako me bole. Volim i ovu tugu, imam i za kim da tugujem. Za jednom i jedinom mojom. Vreme ne leči. Samo se na novo vreme navikavam.

Vreme mi pomaže da se gubitak koji osećam pretvori u snagu, iskustvo i svesnost o prolaznosti. Lekciju iz koje učim da cenim te sitne trenutke. I samo tako da i u gubitku pronađem neki smisao.

Živiš u meni ja to znam. Ipak ostaješ da bolno nedostaješ.

Voli te tvoja Lelica”