Merima je živela za ovaj dan: Jelena Njegomir fotografijom rasplakala javnost, čestitamo! (foto)

Jelena Njegomir trudna

Diva narodne muzike Merima Njegomir napustila nas je iznenada u novembru prošle godine posle kratke i teške bolesti. Ćerke Milica, Ljubica, Jelena i sin Marko slomljenih krila nastavili su dalje svoje živote, verujući da ih majka posmatra i dalje snagu i vetar u leđa.

ATA Images

I onda kada pomislite da život nema smisla i da je sve surovo i bolno, pojavi se onaj tračak svetlosti koji uspe da nadvlada tamu i donese veliku radost.

Jelena Njegomir samo jednom fotografijom na Instagramu rasplakala je mnoge, a i vas će. Emotivnom porukom svim ženama da nikada ne prestanu da vole sebe i svoje telo poslala je jasnu poruku i pokazala da je u blagoslovenom stanju.

Instagram

"Danas sam se pogledala u ogledalo i ispustila po suzu za svaki put kad sam kritikovala svoje telo. Kad sam ga mučila terorom savršenstva.



Kada ga nisam obožavala.Danas sam zaplakala za sve nas što u savršenom tražimo manu.Za svaki udah u kom nismo svesne kako smo božanstvene.Od Boga stvorene.Danas sam od zahvalnosti zaplakala za sve što moje telo radi za mene, uprkos mom trudu da ga menjam. Da ga vređam.Setila sam se.Ljubila sam grudi koje dišu, srce koje kuca, ruke koje grle, noge što koračaju i um koji me vodi gde god poželim, mazila svoju kosu-glasnika mog trpljenja.Žao mi je za svaki dan kada sam to zaboravila.

Nema većeg tamničara od nas samih, nema kritičara spolja, nema kontrolora, nema mučitelja- slobodne smo.

Ali biramo da se samopovređujemo. Ugnjetavamo.

Dok krijemo da smo ranjene.



Danas vadim ružino trnje iz butina, skidam lance sa ruku, kacigu sa glave i nož iz srca.



Danas se vidim.



Volim sve što sam dobila i stekla.

I korake koji su me vodili do ovde, ljubim.

Svaki me je doveo do najdubljeg saosećanja sa sobom.

Oni koji su boleli ti su me ogolili da bolje sebe prepoznam.

A između koraka nosila me duša. Rešena da me vrati kući", napisala je Jelena koja je već majka devojčice Zoi.

Čestitamo!