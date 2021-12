Prvi put bez voljene majke: Jelena Njegomir za 38. rođendan nije imala proslavu, ovaj poklon večno će biti sa njom

Jelena Njegomir rasplakala pratioce

Diva narodne muzike Merima Njegomir napustila nas je iznenada posle kratke i teške bolesti. Slavnoj pevačici porodica je juče održala četrdesetodnevni pomen na Novom groblju, a njena najmlađa ćerka Jelena odlučila je da joj na poseban način oda priznanje. Na ruci je istetovirala četiri slova koja govore sve ‒ “mama”.

Tetovažu je pokazala na „Instagramu“, uz objavu kojom je raznežila pratioce. Utehe nema, ali život mora dalje i biće još razloga da se raduje.

Instagram

‒ Dan mog rođenja, 22. decembar 1983, bio je najkraći u godini. Možda baš zato pokušavam da u svakoj tami nađem trag sunca. Od mojih 38 godina dobar komad života obojila mi je želja da zavolim život. Na kraju sam uspela. Ali, taj život mi je zadao takve šamare da sam se od siline zavrtela u stilu piruete. Dok se još uvek rotiram uspevam da svetlošću obasjam odgovore sve do jedne tačke. A od te jedne ništa mi nije jasno...

‒ Nikada me lažne utehe nisu zanimale. Samo istina. Sada kao teg nosim jedno veliko ZAŠTO. Ono je pitanje svih pitanja, a odgovor nekada izostane. I to je tako. Nekada baš jer nam taj odgovor nedostaje, zadrži se tuga. Ali tužniji je svet u kome se takva pitanja ne postavljaju. Kao i onaj u kom smo učeni da biti bezosećajan znači biti jak, a da su tuga i nemoć za slabiće. Stvarna jačina živi u dozvoli da osetimo sve što do nas dođe. Hrabro je da se bacimo na pod kad zaboli. Jer znamo da će udarac o dno da zaboli. A takvu bol izdržati isto je kao preživeti bojno polje.

Privatna arhiva

‒ Izlazak iz sveta koji je pun iskrivljenih istina je u tajni da sve što misliš pomisli suprotno. Oni koji su bili uz mene u najtežim trenucima ikada zapečatili su svoja mesta u prvim redovima mog života. I zaslužili da budu tu i u radosti. A biće je.