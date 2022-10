Bila je maloletna kad je pala na šarm kralja splavova: Ovo je prva žena Marka Bulata, očajnički su želeli decu, a onda je stigla dijagnoza

Prva žena Marka Bulata kao lavica se borila za potomstvo

Pevač Marko Bulat, koji je ovih dana u centru pažnje zbog skandala koji je izbio nakon što se fizički sukobio sa suprugom Marijom, iza sebe već ima jedno bračno iskustvo. Sa prvom suprugom Majom, proveo je 18 godina, od toga 12 u braku.

Pink printscreen

- Imala sam 16 godina kada su me roditelji prvi put odveli u noćni izlazak na splav “Lukas”. Bila je racija, moj otac se našalio kako će policajcima reći da me ne poznaju jer sam maloletna, a tada je Marko izjavio da će on garantovati za mene. Oduševio me je i potpuno oborio s nogu tom rečenicom. Dve nedelje kasnije nabavila sam njegov broj i pozvala ga - pričala je Maja kako je započela njihova romansa davne 1993. godine.

Privatna arhiva

Marko i Maja venčali su se posle šest godina zabavljanja i, uprkos velikoj ljubavi, ali i pokušajima da uz pomoć vantelesne oplodnje postanu roditelji, ta želja im se nije ostvarila.

- Imala sam 25 godina kada sam krenula na preglede. Međutim, gde god da sam otišla, lekari su mi ponavljali: “Idi kući, opusti se, nije ti ništa. Mlada si i zdrava, desiće se. Realno, svi hormoni i testovi koje sam radila bili su u redu - otvorila je dušu jednom prilikom.

Privatna arhiva

- Odlučili smo da ne gubimo vreme i 2006. smo se podvrgli vantelesnoj oplodnji. Međutim, sve se neuspešno završilo. Drugu smo pokušali šest meseci kasnije i zamrzli preostale oplođene jajne ćelije, ali i ona je propala. Poslednji put sam otišla 2008. godine ali kako, nažalost, ni tada nisam otala trudna, više nisam odlazila jer sam se malo razočarala. Odlučila sam da napravim pauzu, budući da ni ti hormoni koji se uzimaju tokom procesa vantelesne oplodnje nisu sasvim bezazleni.

Privatna arhiva

Prva žena Marka Bulata na kraju je saznala da ima Hašimoto tireoiditis, odnosno hronično autoimuno oboljenje štitne žlezde, što je prouzrokovalo probleme sa začećem. I dok je trajalo lečenje, kao i tokom procesa vantelesne oplodnje, Marko je bio uz nju i pružao joj bezrezervnu podršku.

- Nisam gospodar svog života, već Gospod. On najbolje zna zbog čega je nešto baš tako. Ne razmišljam o tome. Postoji neko iznad mene ko sve to vrlo dobro zna. Ako je suđeno biće, ako nije, to je tako kako jeste - govorio je Marko Bulat, pre nego što je 2012. stavio tačku na brak sa Majom.