Prerano ugašen život omiljene radio voditeljke: Jedna želja Gorice Nešović ostala je neostvarena...

Gorica Nešović prisetila se jednom prilikom neostvarene želje

Vest o iznenadnom odlasku Gorice Nešović zatekla je javnost. U intervjuu za Blic koji je dala pre devet godina, omiljena radio-voditeljka je pored ostalog govorila o detinjstvu i tom prilikom otkrila koja joj je neostvarena želja.

Luka Šarac

Na pitanje po čemu će pamtiti detinjstvo Gorica je ispričala:

‒ Detinjstvo pamtim po igranju napolju, to jest najčešće pitanje bilo je “Je l' mogu napolje”. To je značilo pre i posle svega igra lastišem, šuge, žmurke, školice, kauboja i Indijanaca... Kada sam imala sedam godina, pala sam sa mosta visokog deset metara. Bili smo kod bake i dede u Prokuplju, išli u goste, prelazili most i desilo se. Potpuno neobjašnjivo. Držala sam mlađu sestru za ruku, okrenula se da mahnem tetki, okliznula se i kroz vrljavu rupu prvo upala, a onda i propala. Imam ogroman ožiljak na nozi i „to je sve“. Ništa polomila... Bog čuva decu i kad su dobra, a ne samo kad su nemirna.

Mirko Tabašević

Gorica se prisetila svoje neostvarene želje.

‒ Htela sam da budem učiteljica. To je najromantičnije zanimanje. Ali, upisala sam Osmu gimnaziju, prevodilački smer. U moje vreme se dosta čitalo, nije bilo ni kompjutera, ni bilo kojih drugih tehnologija. Radio, televizija i knjiga.