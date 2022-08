Mnogo mi bolje ide sada kad nisi u mojoj blizini: Anastasija je rekla kraj (video)

Anastasijina poruka naišla je na brojne komentare

Sa toksičnim ljudima treba postupati na inteligentan način i bezbolno ih odstraniti iz života. Tako bar kažu eksperti za mentalno zdravlje. I Anastasija Ražnatović, iako je mlada, odlično zna šta je lek za dušu, pa je u nedavnoj objavi istakla kako je uklanjanje svega što je toksično iz naše okoline jedan oblik brige o sebi. Ne znamo da li je mislila na neku konkretnu osobu, ali možemo samo da pretpostavimo. Da li su, možda, stihovi koje je odrecitovala poruka bivšoj ljubavi? Ili nekadašnjoj drugarici koja ju je povredila? Pošto je na engleskom jeziku, nije baš lako proceniti kojem polu se obraća.

Instagram

“Nije šteta, nije greška, nema gubitka ljubavi, nema mržnje... Samo te molim da ostaneš tamo gde si, jer mi ide mnogo bolje sada kada tebe nema u mojoj blizini. Nisam u haosu, samo ne mogu da nosim sa svim tim stresom. Nadam se da ćeš ozdraviti i nastaviti da se razvijaš, i želim ti samo najbolje”, izrecitovala je između ostalog, ali možda je jasnije u originalu:

“I really did, I put my cards on your table and you played your hand on it. You picked a side and I'm respectfully asking that you respect enough to stand on it. It ain't no harm, no foul, no love loss, no hate found. I'm just asking you to stay where you at because I'm moving alot better now that you are not around. I'm not being messy, not being funny, I'm just no dealing with all that stress. I'hope you're healing, I hope you're growing, and I wish you nothing but the best. Be blessed”.

Objavu su pratili brojni komentari. Većina se slaže sa Anastasijom u konstataciji da se toksičnih ljudi treba osloboditi, mada su se mnogi zapitali kome je post upućen...