Poslednje reči na samrtnoj postelji Ružica Sokić uputila je njemu, uspeo je da joj ispuni želju

Život Ružice Sokić inspiriše i posle njene smrti

„Samo da me ne zaboraviš“, bile su poslednje reči Ružice Sokić pre nego što je preminula. Uputila ih je suprugu Miroslavu Lukiću, sa kojim je provela pola života.

Čuvar sećanja na lik i rad velike glumce nedavno je preminuo u 91. godini, ali je stigao da osnuje Fondaciju koja svakog 14. decembra, na dan rođenja Ružice Sokić, dodeljuje nagradu koja ima za cilj da podrži mlade stvaraoce i razvoj kulture.

Privatna Arhiva

Ružica Sokić i njen suprug, ekonomista po profesiji, proveli su nekoliko decenija u velikoj ljubavi, ali naslednike nisu imali.

‒ Želja za karijerom je najviše uticala na to da prihvatim činjenicu da nikada neću imati dete. Bojala sam se da zastanem, a i plašila sam se porođaja ‒ iskreno je govorila Ružica, u čijoj glumi ovih dana uživamo, prateći reprizu serije „Greh njene majke“.

Košutnjak film

O poslednjim danima života dive jugoslovenskog glumišta njen suprug je govorio:

‒ Nije shvatala da je bolesna. Ni ja nisam prepoznao da je toliko bolesna. Imala je operaciju 2012. godine i usledila je neugodna situacija. Trebalo je da ode na rehabilitaciju, tada više nije igrala. Pokušala je da odigra još jednu predstavu u januaru 2013. godine. Mučila se s njom dosta. Nije mogla da se seti teksta, pa je imala šaptača.

Arhiva Hello!

Posetili su brojne lekare u Beogradu.

‒ Bilo je jasno da se sa njom nešto dešava, ali smo mislili da je to donekle normalno za ljude u tim godinama. Nekad se to zove demencija, nekada Alchajmer. Hvala bogu, nije se dugo mučila. To su bolesti koje mogu da traju i da budu mučenje. Hello!