Suze i batine mu je opraštala: Ovo je otac Milice Dabović, godine su ga baš promenile (foto)

Otac Milice Dabović je on

Porodica Milice Dabović već duže je tema o kojoj mediji često pišu. Život njenih sestara Jelice i Ane, kao i brata Milana veoma privlači pažnju. Iako je njeno odrastanje bilo izuzetno teško, Milica ne krije da su joj otac i majka veliki oslonac. Spartansko vaspitanje i česte batine Milica ocu Milanu nikada nije zamerila.

‒ Možda je to bio njegov način da pokaže ljubav, ne znam, ali za mene su batine bile nebitne u odnosu na sve što je uradio za nas. On nas je stvorio i omogućio nam ovakav život. Znam da će me svi osuditi zbog ovoga što govorim, ali za mene je tako. On je moj otac. Jeste bio strog, dobijale smo batine, međutim on ih je tretirao kao vaspitnu meru. Uradio je mnoge pogrešne stvari, ali niko nije bezgrešan. Grešila je Jelica, grešila sam i ja ‒ izjavila je Milica.

Otac Milice Dabović ćerke je vaspitavao strogim metodama

O teškom odrastanju i fizičkom kažnjavanju od strane oca prvo je progovorila najstarija sestra Jelica, koja je Milici i Ani prokrčila put na košarkaški teren. Privatna Arhiva

‒ Iz detinjstva se sećam samo batina. To je moja tragedija. Živeli smo u staroj kući, ispod nje je bila plaža s kamenjem. Otac me je vodio da plivam na plaži koja je bila kamenita. Raskrvarila sam nogu. Kad sam se vratila kući, mama je primetila, ja sam se prepala i počela da plačem, a otac je uzeo veliki muški češalj i tukao me do krvi. To mi je prvo sećanje iz detinjstva ‒ otkrila je svojevremeno Jelica Dabović u emisiji „Život priča“.

Danas kada su Milica, Jelica i Ana odrasle i zrele žene na detinjstvo gledaju sa setom i hrabro koračaju napred. Pre samo nekoliko nedelja porodica se okupila na prelepom večanju Ane i Ilije Mustura u Herceg Novom i samo jednom fotografijom napravila uspomenu za sva vremena. Instagram printscreen

„Hvala mami i hvala tati! To je to“, napisala je Milica pored porodične slike sa roditeljima, sestrama, bratom i zetom Ilijom i tako posle mnogo vremena pokazala oca Milana.