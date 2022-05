Suze Milice Dabović, batine do krvi i pomišljaj na samoubistvo: Kada bi nas otac izmlatio, rekao bi izvini i odmah bih zaboravljala udarce

Porodica Milice Dabović uvek je privlačila pažnju

Učešće Milice Dabović u rijalitiju Survivor još jednom je u centar pažnje doveo nekada uspešnu košarkašicu, kapitena reprezentacije Srbije. Aktivnu karijeru završila je prošle godine, u 41. godini, ali je još u dobroj formi, a nije je napustio ni borbeni duh.

Fanovi Survivora zamerali su joj neskrivenu ambiciju da u svakoj igri bude najbolja, dok su drugi to pravdali činjenicom da je od malih nogu naučena da pobeđuje. Ujedno, prisetili su se i ispovesti koju je svojevremeno podelila sa medijima, tvrdeći da je u detinjstvu mnogo propatila uz oca Milana.

Instagram

Porodica Milice Dabović prošla je mnogo toga

O teškom odrastanju i fizičkom kažnjavanju od strane oca prvo je progovorila najstarija sestra Jelica, koja je Milici i Ani prokrčila put na košarkaški teren.

‒ Iz detinjstva se sećam samo batina. To je moja tragedija. Živeli smo u staroj kući, ispod nje je bila plaža s kamenjem. Otac me je vodio da plivam na plaži koja je bila kamenita. Raskrvarila sam nogu. Kad sam se vratila kući, mama je primetila, ja sam se prepala i počela da plačem, a otac je uzeo veliki muški češalj i tukao me do krvi. To mi je prvo sećanje iz detinjstva ‒ otkrila je svojevremeno Jelica Dabović u emisiji „Život priča“.

youtube printscreen

‒ Baka i deda su me odgajali, ali to nije bilo društvo za mene. Patila sam, želela sam sestru ili brata. Mislila sam da rođenje Milice znači da će najzad doći sreća u našu kuću, da nećemo više trpeti nasilje ni ja ni majka, ali sam se prevarila. Mene je nastavio da maltretira, ali i Milicu čim je malo odrasla i počela da hoda. Tada mi je bilo još gore u celoj toj priči, nisam mogla da zaštitim ni majku ni sestru.

Privatna Arhiva

Na njene reči Milica je uzvratila:

‒ Neću da kažem da nije bilo batina. Bilo ih je. I znate šta, nekada su stvarno bile teške, ali ja sam ih drugačije doživljavala. Kad prođu, ja bih zaboravljala, a Jelica je sve pamtila. Nju je to hranilo, mene nije. Nisam bila ogorčena. U to vreme batine su dobijala sva deca i nisu se smatrala zlostavljana. Kada bi nas otac izmlatio, rekao bi: „Izvini, srećo tatina“ ili „Voli te tata“, i ja bih odmah zaboravljala na udarce. Te njegove reči su sve brisale. Instagram

O vaspitnim merama svog oca Milica je dodala:

‒ Možda je to bio njegov način da pokaže ljubav, ne znam, ali za mene su batine bile nebitne u odnosu na sve što je uradio za nas. On nas je stvorio i omogućio nam ovakav život. Znam da će me svi osuditi zbog ovoga što govorim, ali za mene je tako. On je moj otac. Jeste bio strog, dobijale smo batine, međutim on ih je tretirao kao vaspitnu meru. Uradio je mnoge pogrešne stvari, ali niko nije bezgrešan. Grešila je Jelica, grešila sam i ja.

Luka Šarac

Takmičarski duh koji je Milica Dabović pokazala u Survivoru, po svemu sudeći deo je njenog karaktera.

‒ Jelica je bila najbolji strelac Jugoslavije, a ja sam je doživljavala kao nekog od koga moram da budem bolja. Takmičarski sam nastrojena. Kad igram karte ili „Ne ljuti se, čoveče“, ja se derem, vrištim, ometam protivnike... Bitno mi je da pobedim, ne samo da učestvujem. Na kraju sam i bila bolja od Jelice, kao što je Ana od mene. Normalno je da svako od nas napreduje. Ponosim se sestrom Anom. Osvojila je sve što se osvojiti može, a ja nisam uspela. Luka Šarac