Sve je jasno: U ovom prelepom gradu Ana Dabović i Ilija Mustur zakleće se jedno drugom na večnu ljubav

Ana Dabović za HELLO! o veridbi i najlepšem zalasku sunca

Monpelje, živopisni univerzitetski grad na jugu Francuske. Dah Mediterana, azurno more, peščane plaže i – zalasci sunca. Kad god im obaveze dozvole, u tim romantičnim prizorima uživaju košarkašica Ana Dabović i njen dečko Ilija Mustur, uspešni vaterpolista. Iako nema profile na društvenim mrežama, Ana voli da beleži divne momente, pa su se još prošle godine dogovorili da jednom prilikom povedu profesionalnog fotografa. Nedavno joj je Ilija rekao da njegov saigrač ima druga fotografa, pa bi mogli da ga pozovu da im se pridruži. Kada su tog 5. novembra izašli iz stana, zgodna sportistkinja nije ni slutila da joj se sprema nešto što će zauvek pamtiti.

‒ Zalasci sunca su neka naša priča u kojoj beskrajno uživamo. Nismo hteli da se doterujemo, već da budemo kakvi smo inače. Motorom smo otišli do mesta za koje smo znali da je posebno lepo. Fotograf nam je stalno davao “uputstva”, šetajte, gledajte tamo, sedite ovako, da bi mi u jednom trenutku rekao: “Kreni nekoliko koraka, a kad ti dam znak, brzo se okreni ka Iliji i skoči”. Nije zvučalo nimalo neobično jer se slične stvari dešavaju na svakom setu. Međutim, kada sam se okrenula, ugledala sam Iliju kako, kao u filmovima, kleči sa prstenom u ruci.

Prošlo je pet dana, a još sam preplavljena emocijama. Ne mogu da kažem da je veridba sama po sebi bila iznenađenje, jer mi već dugo pričamo o venčanju, ali sam trenutak bio je neverovatan. Naravno, sada su planovi konkretniji, ali ko bi se u ovakvim vremenima usudio da kaže: “Svadba će biti baš tog datuma”? Jedino je sigurno da će biti u Herceg Novom – otkriva nam Ana uz osmeh.

Porodica i najbliži prijatelji presrećni su zbog lepih vesti iz Francuske jer znaju koliko jedno drugom znače. S druge strane, njih dvoje jedva čekaju da ih vide:

‒ Čim sam potpisala ugovor sa ovdašnjim klubom, počeli smo da tražimo stan. Kada smo pronašli ovaj u kvartu Palava-le-Flo, rekli smo – to je to, jer se more vidi sa prozora. Budući da prošle godine niko nije mogao da nam dođe zbog korone, nadamo se da će uskoro naši najdraži videti kako je ovde divno....

