Nađa Erić progovorila o teškom odrastanju: Prema ocu sam ravnodušna, shvatila sam da mogu bez njega

Život Nađe Erić nije bio lak

Odranije su nam poznati primeri različitih muzičkih takmičenja, posle kojih pobednik ne uspe da ostvari ni približno sjajnu karijeru kao što su to učinili neki finalisti koje je ostavio iza sebe, a sve se čini da će ishod minule sezone Survivora krenuti po istom receptu. Možda u njegovom fokusu nije bila muzika, ali trećeplasirana Nađa Erić (22) ima sve razloge da peva. Pobrala je tolike simpatije publike posle svega što je pokazala da pobednik bilo kakvog takmičenja može samo da sanja o takvoj vrsti podrške, piše magazin Story.

Boško Karanović

Dok se takmičila u Survivoru Nađa je sa auditorijumom podelila svoju tešku životnu priču ‒ još kao beba ostala je bez majke. Potom je sa ocem gradila vrlo komplikovan odnos, borila se sa strogom maćehom... Na pitanje da li ju je to pripremilo da tretman saigrača u rijalitiju lakše prebrodi, Nađa je za Story ispričala:

‒ Jeste, zato što sam u porodici imala manipulatora, mog oca, a teško je bilo i sa maćehom koja je u mom životu od druge godine, a od šeste smo živele zajedno. Ali moram nešto da kažem, u montaži se nije našlo pola moje izjave o njoj pa se ne čuje deo u kome govorim mnogo lepih stvari o maćehi. Nijedan roditelj ni brak nisu savršeni. Kad sam bila mala, tata je često putovao, a ja sam ostajala sama s njom i ona, kao mlada devojka, nije znala kako da mi pristupi na pravi način, već je imala malo grublji pristup, što je za mene bio šok jer sam pre toga živela s babom gde mi je u svemu povlađivano. Ono što je, zapravo, bilo normalno vaspitanje za mene je bilo ekstremno jer nisam navikla na strogost. Kod babe sam bukvalno mogla da jedem čokoladu za večeru, a kod maćehe su ipak morala da se poštuju neka pravila. Dakle, ta žena mi je želela dobro, a iz emisije se nije stvorio takav utisak, ona je to gledala i razočarala se u mene. Sada skupljam hrabrost da odem i razgovaram s njom, da joj objasnim da nije sve onako kako je videla.

Boško Karanović

Nađin otac i njegova druga žena više nisu u braku, o čemu Nađa kaže:

‒ Rekla bih da je tu presudio alkohol. Ne želim da pričam loše o njemu, ali činjenica je da voli da popije. Ali sve može da se prebrodi, čak i kada postoji nasilje u porodici, samo treba da se razgovara sa adekvatnom osobom, ne treba ćutati. Mnogo volim svog tatu i uvek ću biti njegova Mica, ali došla sam do stadijuma da mi je svejedno. Nažalost, shvatila sam da mogu bez njega, ali gradićemo odnos pa dokle doguramo. Iznenadilo me je što je gledao emisiju Survivor, zvao me je u suzama i rekao koliko je ponosan. Ako vidim da se lepo slažemo, super, ako ne, idem dalje. Neću da dozvolim da me koče iste stvari kao ranije, to uzaludno davanje energije. Imam porodicu, a to su baba, tetka, sestra od tetke, verujte da mi je trebalo dugo vremena da usvojim činjenicu da su zapravo one moja porodica.