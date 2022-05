Monika Seleš 29 godina od užasa u Hamburgu: Rane vida uz kuvanje i druženje sa poznatom Srpkinjom (foto)

Život Monike Seleš 29 godina od užasa u Hamburgu

Nož u leđima Monike Seleš, tokom nesrećnog četvrtfinala u Hamburgu igranog 30. aprila 1993. godine, bio je, pokazalo je minulo vreme, pokušaj bolesnog uma da izvrši atentat na sve što proklamuje olimpijski duh. Udarac, snažan ne toliko fizički koliko psihički, praktično je uništio zlatnu i sve samo ne konvencionalnu karijeru jugoslovenske teniserke, koja se nakon incidenta nikada nije sasvim oporavila i vratila na vrh.

Dvadeset devet godina kasnije, nekadašnja kraljica “belog sporta” ponovo je u akciji. Doduše ne na terenu, ali jako blizu njega. Monika Seleš iznenadila je ljubitelje tenisa kada se nedavno pojavila na tribinama turnira u Indijan Velsu, a nekoliko dana kasnije i na gala večeri u Majamiju, gde se pridružila Venus Vilijams i još nekim šampionkama.

Život Monike Seleš danas izgleda ovako

Pošto dugo nije posećivala ovakve događaje, javnost se s pravom zapitala gde je Mala Mo bila do sada, šta je radila, čime se bavila. No, ko je prati na Instagramu zna čemu je u poslednje vreme posvećena. To je, pre svega, zdrav život, što može da potvrdi i njena linija, koju je do savršenstva dovela zahvaljujući specijalnom režimu ishrane, redovnom vežbanju i boravku u prirodi, za šta sunčana Florida, gde već decenijama živi, pruža odlične uslove. Svoje pratioce često poziva da joj se pridruže u sportskim izazovima kao što je brza šetnja kroz šumu ili vožnja bicikla, svojevrsna takmičenja u stilu “ko duže izdrži”. Instagram

Među Monikinim omiljenim disciplinama poslednjih godina je i kuvanje. Strogo vodi računa o hrani, mada nam je jedna fotografija otkrila da nekad ume i da “zgreši” sa omiljenim kolačima.

Iako su joj, kako je u jednom javljanju rekla, danas prioritet porodica, prijatelji i dobra zabava, rešila je da se posle dužeg odsustva više uključi u teniska dešavanja. Ovog puta bez reketa.

U slobodno vreme druži se sa pijanistkinjom Marinom Arsenijević i otkriva kako se snalazi u kuhinji, a iz stare navike voli da udara lopticu o zid.

