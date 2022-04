Fićom u pohod na Evropu: Konstrakta ispraćena u Torino, detalj na košulji ne prestaje da se komentariše (foto)

Konstrakta ispraćena u Torino, detalj na košulji ne prestaje da se komentariše

Najpopularniji „fiatov“ oldtajmer, legendarni „fića“, danas je imao posebnu ulogu na svečanosti upriličenoj u galeriji Radio-televizije Srbije u Takovskoj. No, i povod je bio izuzetan - Ana Đurić Konstrakta putuje u Torino, na takmičenje za Pesmu Evrovizije. U ovom gradu, sedištu italijanske automobilske industrije, od 10. do 14. maja održava se prestižni festival, pa je nekako bilo logično, a i simbolično, da naša prestavnica do odredišta stigne baš u „fići“.

Boško Karanović

Konstrakta je i ovom prilikom nosila medicinsku uniformu, prepoznatljivi beli kostim, jer “umetnica mora biti zdrava”. Posebno je bio zanimljiv detalj na košulji – vezeno srce. Imala je i karanfile, koje je delila okupljenima. Izvela je numeru “In corpore sano”, poručila da će se sa svojom ekipom i celom delegacijom truditi da nas na najbolji mogući način predstavi na takmičenju, i u šali dodala: “Perite ruke”.

Boško Karanović

Voditeljka mini ceremonije bila je Dragana Kosjerina, a prisutnima su se obratili urednica zabavnog programa RTS Olivera Kovačević i ambasador Italije u Srbiji, gospodin Karlo Lo Kašo, koji je Konstrakti uručio zastavu svoje zemlje, a ona njemu ceger sa peškirom. Boško Karanović

Pored brojnih medija, na čuveni festival ispratile su je i kolege. Neki su bili na licu mesta, kao Leontina sa svojim horom “Čarolija”, a neki, poput članica benda “Hurricane”, podršku su joj uputili preko video-poruke.

Boško Karanović

Srbija će se ove godine naći u drugoj polufinalnoj večeri takmičenja, 12. maja. Za prolaz u finale borićemo se sa Finskom, Izraelom, Azerbejdžanom, Gruzijom, Maltom, San Marinom, Australijom, Kiprom, Irskom, Severnom Makedonijom, Estonijom, Rumunijom, Poljskom, Crnom Gorom, Belgijom, Švedskom i Češkom.