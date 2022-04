Zavela im je sina kada je imao 15 godina: Makronovi roditelji posle decenija ćutanja konačno progovorio o Brižit

Ljubav Emanuela Makrona intrigira javnost, progovorio otac predsednika Francuske

I narednih pet godina Emanuel Makron biće predsednik Francuske. Ono što intrigira javnost otkako se pojavio na političkoj sceni bez sumnje je brak sa 24 godine starijom Brižit, na čemu mu mnogi prilično otvoreno zameraju. No, par ne haje za priče. Štaviše, na proslavi trijumfa pre dve večeri u centru Pariza izgledali su zaljubljeno kao prvog dana.

Ljubav Emanuela Makrona počela je još dok je sedeo u školskoj klupi. Brižit je tada radila kao nastavnica književnosti i već je imala porodicu. Ali, kako to često biva u tinejdžerskim godinama, učenik se zagledao u učiteljicu... Nisu ga interesovale njegove vršnjakinje, već jedna elegantna, otmena žena koja je, bar do tada, bila u srećnom braku i podizala troje dece. Brižit je na sve to zaboravila kada je shvatila da je petnaestogodišnji Emanuel do ušiju zaljubljen u nju.

Kada je njen suprug Andre saznao za vezu, predao je papire za razvod. Nije proteklo baš glatko. Brak je službeno završen tek 2006, a već naredne godine Brižit je postala gospođa Makron. Njen četvrt veka mlađi muž odlučio je da neće imati biološku decu, što mu, očigledno, sasvim odgovara.

- To je odluka koju sam sam doneo. Moja supruga ima troje dece, neka su već bila odrasla kada sam je upoznao. Dogovorili smo se da je najvažnija stvar da ih izvedemo na pravi put i da ih volimo. Sada imam sedmoro unuka. Volimo se i prihvatamo jedni druge – ispričao je svojevremeno Makron.

Dugo se u Francuskoj pričalo da njegovi roditelji ne odobravaju ovu ljubav, da su ga čak naterali da promeni školu kada su saznali šta se dešava. Međutim, oni se nikada nisu oglašavali na tu temu. Tek nedavno je Emanuelov otac, Žan-Mišel, dao intervju za list L’Alsace u kojem je rekao da su glasine o promeni škole samo “priče za malu decu”. Što se tiče Emanuelove veze sa Brižit, njegov sin je, kako je istakao, još u mladim godinama dokazao da je slobodan.

- Možda je bilo rano, ali kasnije se pokazalo da je to nešto stvarno.

Kako navodi autorka knjige o francuskom predsedniku, njegovoj majci Fransoaz navodno je bilo teže da prihvati ovu ljubav. Zbog razlike u godinama, naravno. Danas je, pak, sve u redu.

- Naš odnos je prijateljski. Brižit i ja imamo iste interese i prioritete, sve govorimo jedna drugoj – prenosi Gala reči gospođe Fransoaz Makron.