Najtužniji Badnji dan: Ana Bekuta slomljena nad Mrkinim grobom (foto)

Milutin Mrkonjić – 40 dana od smrti

Ana Bekuta se uvek radovala Božicu koji je provodila sa svojim najmilijima - sinom Igorom, unucima Sonjom i Brankom, a deceniju unazad i partnerom Milutinom Mrkonjićem.

"Božić je svakako najradosniji praznik i Božiću smo pridavali veliki značaj. Sećam se moje pokojne bake, ona je bila zadužena za kuću, pošto su se tata i mama trudili da nam obezbede neki dinar da bi preživeli. Živeli smo skromno, ali nije nedostajalo ljubavi i ja kada kuvam, kuvam sa mnogo ljubavi", rekla je Bekuta pred Božić 2020. godine. Sledeće godine Milutin je baš pred praznike izašao iz bolnice gde je bio hospitalizovan zbog upale pluća i visoke temperature, a pevačica je tada bila presrećna.

"Milutin je došao kući iz bolnice i odlično se oseća. Zajedno čekamo Badnjak i Božić te je moja jedina i najveća novogodišnja želja upravo ispunjena. Svima vama želim ovakav susret i sreću koju večeras osećam. Jer, kako ono pesma kaže; "Šta sam to imao od života? Nečiju kosu, nečiju ruku, jedno srce ustreptalo. I dva tri osmeha tiha i prosta. Sve je to ponekad tako malo. Sve je to, videćeš, sasvim dosta‘”, napisala je tada Ana.

Milutin Mrkonjić – 40 dana obeležili su porodica i prijatelji

Ovaj Badnji dan Ana provodi bez svog dugogodišnjeg emotivnog partnera. Milutin je preminuo 27. novembra a porodica i prijatelji okupili su se danas u Aleji zaslužnih građana kako bi obeležili 40 dana od njegove smrti.

Ana je na groblje došla pre svih, nadvila se nad spomenik i plakala u tišini, a zatim se pozdravljala sa prisutnima koji su pristizali.

