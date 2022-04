Vesna de Vinča prvi put o slučaju misica Dajana: Ne razumem šta joj se to u glavi desilo

Vesna de Vinča otvorila dušu

Informacija da je nekadašnja „misica“ Slavica Tripunović Dajana privedena pod optužbom da se bavi prostitucijom neprijatno je iznenadila javnost, pa i Vesnu de Vinču, predsednicu kompanije „Miss Yu“.

‒ I ja sam za tu vest saznala iz medija. Začudila sam se da žena u 51. godini, sa detetom, solidnom materijalnom osnovom i sa kakvom-takvom estradnom i biznis-karijerom upliva u tu „sivu zonu“ ‒ kaže Vesna u razgovoru za hellomagazin.rs.

‒ Upoznala sam je pre mnogo vremena, možda pre dvadeset godina, kada je bila u braku sa jednim zaista dobrim i uspešnim čovekom. Živeli su na Savi, kao u bajci. Ne razumem šta joj se to u glavi desilo.

Slavica Tripunović bila je poslednja „misica“ SFRJ, a Vesna de Vinča, koja će godinama kasnije postati sinonim za takmičenje na kome se bira najlepša devojka u zemlji, tada se bavila drugim temama.

‒ Završila sam magistraturu na Ekonomskom fakultetu i gradila novinarsku karijeru u oblasti ekonomije, a onda sam, nažalost, baš te 1991. godine bila i ratni izveštač, kada sam u „Radio-televiziji Srbije“ bila zaposlena kao urednik. U Titovo vreme postojala je organizacija lepote na visokom nivou, skoro kao državna institucija. Dr Mihajlo Đurić, čuveni profesor i esteta, predsedavao je tim državotvornim žirijem lepote u prvim godinama posle rata. Kreatori su bili Aleksandar Joksimović i Mirjana Marić, a pripreme za izbor oficijelne lepotice podržavao je „Bazar“, kao i “Jugoeksport”, tada poznata velika kompanija. Bile su to godine ozbiljnog rada na imidžu Jugoslavije. Kada je Tito umro, na našu tragediju, sve se raspalo, pa i taj državni dostojanstveni koncept izbora „Miss“. Boško Karanović

Zahvaljujući Donaldu Trampu i Džuliji Morli Vesna je 1994. godine dobila svetsku licencu za oficijelnu organizaciju izbora „Miss Jugoslavije“.

‒ Od tada je prošlo 26 godina. Uspela sam da održavam licence, a to znači da se u izboru i promociji ponašamo po strogim kriterijumima. Na primer, mis ne sme da ima golišave fotografije pre konkurisanja, ne daj Bože nešto drugo.

Na molbu da prokomentariše stavljanje znaka jednakosti između devojka koje nose titulu „miss“ i bavljenja „najstarijim zanatom“ Vesna de Vinča kaže:

‒ Godinama devojkama i roditeljima, a pre svega javnosti i kolegama novinarima, ukazujem na to da postoje lažni, nelicencirani i krajnje riskantni izbori tipa „Miss leta i zime“, „Miss mokre majice“ i tome slično, gde se organizator u katalogu fotografiše bukvalno sa pobednicom u krilu, a to sve, zamislite, podržavaju i neki mediji. Kako je to moguće, do danas mi nije jasno.

‒ Devojke su izmanipulisane i rizikuju da postanu plen za prostituciju, što se, nažalost, i dešava ‒ napominje naša sagovornica.

‒ Te, blago rečeno, nezvanične titule „Miss“ dodeljuju neki sumnjivi ljudi, a nagrada je rizik po moral i život. Molim novinare da preuzmu ulogu u ovom domenu i objavljuju ko je producent zvanične, od sveta podržane, „Miss Srbije“, a ko nije. Mi smo kao oficijelni organizatori dodelili 408 stipendija za kompletne studije sa željom da afirmišemo lepu, mladu, obrazovanu ženu. Organizovali smo 26 izbora i priprema na najvišem nivou, uz tim stručnjaka, koji je svetski utemeljen i koji je stvorio posebnu školu lepote, kao i uz žiri gde su VIP ličnosti iz zemlje i sveta. Očigledno je da je potrebno spasavati, i to permanentno, titulu ambasadora lepote Srbije, što mi, evo, godinama hrabro i temeljno radimo.