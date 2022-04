Luisova supruga molila je za pomoć i postala socijalni slučaj: Jedanaest godina kasnije Silvana živi ovako (foto)

Luisova supruga otvorila dušu

Ljubiša Stojanović Luis nastradao je u saobraćajnoj nesreći 31. jula 2011. godine. Pevačeva supruga Silvana Stojnić morala je da se suoči sa velikim gubitkom, ali i da se prilagodi novoj ulozi samohrane majke. Silvana iz braka sa Luisom ima troje dece, Andreja, Sergeja i najmlađu Elu. Mališani su bez očinske figure ostala veoma rano, a sve što je Silvanu kasnije čekalo bila je prava borba. Pored svega imala je velike finansijske probleme.

ATA Images

‒ To je bio jedan period kad sam se osvestila, a za to mi je dugo trebalo, i shvatila da sam socijalni slučaj. Znaš koliko je to teško? Uvek je to neko drugi. Nisam imala primanja, slala mi je sestra, kuma, roditelji, koliko su mogli, kako naiđem negde na nekog poznatog oni mi daju neki novac za decu i ja sam od toga živela. To nikada nisam pričala. Sada mogu jer sam to prevazišla, dobro sam, u potpunom sam plusu. Potom sam tražila pomoć od države, dečji dodatak ‒ iskreno priča Luisova supruga za „Alo!“.

‒ Plaćala sam samo ono što je nužno, banka me je jurila. Zvali su me svaki dan, a ja sam im rekla: “Ja se stvarno ne bahatim, nije da ne plaćam zato što neću, ja nemam da vam platim. Dobijam novac i imam opciju da od njega ili nahranim decu ili da vama dam ratu za kredit. Izvinite, ja biram da hranim decu, a vi po službenoj dužnosti radite šta morate.“

ATA Images

Danas je taj pakao iza nje. Silvana je u međuvremenu uspela da ponovo stane na noge.

‒ Nekako sam uspela da izađem iz te situacije. To je već davna prošlost, što se tiče korone, bilo je kao što je bilo svima. Deca rastu i sva su muzički obrazovana. Imaju potencijal. Sve od njih zavisi u kom smeru će ići. Svi imaju nižu muzičku školu. Ja sam tu da ih podržim ‒ zaključila je Silvana.