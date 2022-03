Od rok ikone do beskućnice: Tanja Jovićević doživela jezivu sudbinu, bez krova nad glavom strepi pred sutrašnjicom

Tanja Jovićević živi od danas do sutra

Ikona jugoslovenske muzičke scene i jedan od najboljih vokala na ovim prostorima prolazi kroz najteže trenutke u životu. Tanja Jovićević, nekadašnja članica grupe „Oktobar 1864“, pre nekoliko dana napustila je „Zadrugu“ i od tada je niko nije video. Zabrinuti prijatelji pitali su se gde je, a onda su joj novinari ušli u trag. Ispostavilo se da je završila na ‒ Ibarskoj magistrali.

‒ Šta da vam kažem... Od kada sam izašla iz rijalitija smeštena sam u jednom pansionu na Ibarskoj magistrali, koji mi plaća produkcija „Zadruge“, odnosno moj drug Željko Mitrović. Tu sam dok ne rešim stambeno pitanje. Nemam gde da idem. Zvao me je i Bane Đokić i ponudio mi smeštaj, ali meni ne treba smeštaj na noć ili dve, meni treba trajno stambeno rešenje. Ni sama ne znam gde ću i šta ću, razumite me, nije mi lako ‒ ispričala je Tanja za nedeljnik Star.

Tanja Jovićević morala je da proda svoj stan

Željka Mitrovića, vlasnika televizije Pink, poznaje još od osamdesetih godina, kada su oboje bili u sastavu popularnog benda iza kog su hitovi „Nađi me“, „Sam“, „Crni ples“. Ona je neko vreme bila i članica kultne grupe „Ekaterina velika“. Privatna Arhiva

Otkako je pre izvesnog vremena bila primorana da proda stan, Tanja je u problemima. Sa članovima porodice nije u dobrim odnosima.

‒ Ja sam jedinica, uvek sam bila crna ovca, bez dokaza sam osuđivana... Sa ocem tri godine nisam razgovarala, osuđivao me je što nije kod mene u bendu. Kad je mama umrla, jedne zime, ostala sam sama. Rodbina se razbežala kao da sam neki čudak. Desila se neka misterija u njihovim glavama, govorili su „seks, droga i rokenrol“, a ja ništa od toga nisam konzumirala.

Bolan je i način na koji je ostala bez krova nad glavom. O tome je svojevremeno pričala:

‒ Srećem jednu svoju poznanicu, oskudno obučenu, sa troje dece, upravo je izašla iz sigurne kuće. Kliknulo mi je, predložila sam joj da dođe da živi kod mene, deca su bila mala. Kad je došla u moj stan, bila je totalno istraumirana. Preživela je pakao, a tada kreće moj privatni pakao. Stižu računi, ja u bendu, šaljem novac, ali se ništa ne dešava. Na kraju svega ispostavi se da je dug ogroman. Ne znam gde je novac završio, nije bilo ni novca ni računa. Ona je sve vreme imala roditelje koji su je zvali da dođe, a meni je rekla da ih nema. Advokatica me savetuje da prodam stan ispod cene na aukciji. Zahvalna sam joj jer mi je pomogla kad su mi izvršitelji zakucali na vrata. Smognem snage da nastavim dalje.

Ni u ljubavi nije imala mnogo sreće. Priča sa čovekom kome je poklonila srce završila se neslavno.

‒ Imala sam još jednu polovinu stana koji nije bio uknjižen, pa pošto je on upao u neke dugove, odnosno zajedno smo, ja stvarno nisam znala šta se dešava. On je završio u zatvoru, ali ja nikada nikog ne bih ostavila na cedilu. Nisam videla dinara od te neke njegove aktivnosti, ali okej, i to sam ispoštovala, išla sam u posete. Najgore je kada vam se rade stvari iza leđa, a vi nemate pojma...