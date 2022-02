Saša Joksimović odgovara na glasine o razvodu: Kod mene je sve transparentno, i kad je lepo, i kad nije

Saša Joksimović – Razvod podigao prašinu u javnosti

Kao javna ličnost, Saša Joksimović svestan je da svaka njegova reč ima težinu i samim tim vodi računa šta će izjaviti. Tog gesla držao se i tokom razgovora za HELLO! iako je na svako pitanje odgovarao krajnje otvoreno. A teme su se samo nizale: od blistave uloge u filmu “Toma”, preko glasina da se posle dvadeset godina razvodi od supruge Nevene, do javnosti uvek zanimljivog pitanja “šta ima novo u porodici Joksimović”.

Kruže glasine da se razvodite.

‒ Kakav crni razvod! Ja ne bih mogao da živim bez moje žene, kao ni ona bez mene. Uostalom, bilo bi glupo da se razvedemo posle dvadeset godina. Ako smo izdržali zajedno dve decenije, izdržaćemo još toliko. (smeh)

Koliko puta se za ovih dvadeset godina desilo da se posvađate i da ne pričate nekoliko dana?

‒ Nikad, verujte mi na reč. Tačnije, posvađali smo se sto puta, što je i normalno, mada ja to i ne smatram svađom, već konstruktivom polemikom. Mnogo volim da diskutujem, a kako smo oboje bučni, mogu misliti kako to deluje sa strane. Da bi brak funkcionisao, osim ljubavi neophodna je tolerancija. Nas dvoje smo uvek jedno drugom izlazili u susret. Zajedno radimo na negovanju našeg odnosa, ali i na vaspitavanju sina Ilije, koji nas čini beskrajno ponosnim. On je jedan zdrav i srećan dečak, koji će u aprilu napuniti 13 godina.

Dobro, ako se ne razvodite, što ste ostavili status konačno slobodan?

‒ Pa, hteo sam da kažem da sam posle nekoliko dana snimanja konačno dobio slobodan dan. (smeh)

Niste imali potrebu da demantujete naslove koji su se pojavili?

‒ Stari Saša bi to uradio, ovom sadašnjem ne pada na pamet da gubi vreme. Novi Saša je u fazonu “neka misli ko šta hoće”. Kada me neko otvoreno pita, kao vi sada, spreman sam iskreno da odgovorim. Kod mene je uvek sve transparentno – i kad je lepo, i kad je manje lepo. Ne obazirem se više ni na loše komentare. Što bi rekao Zlatan Ibrahimović: “Svi moji hejteri su moji fanovi”

