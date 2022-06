Tek mu je 13 godina: Sin Saše Joksimovića trpi stravično nasilje, ne sme da izađe ni u park

Sin Saše Joksimovića prolazi kroz veoma stresan period

Vršnjačko nasilje nažalost postaje naša svakodnevica. Tako se i glumac Saša Joksimović požalio na problem s kojim se susreo nakon što je njegov sin Ilija po treći put pretrpeo vršnjačko nasilje od dece koja su ga najpre pokrala, a potom i polila vodom.

O agoniji kroz koju prolazi, roditeljima nasilne dece koji ne žele da reaguju, kao i psihičkom stanju svog sina koji je žrtva vršnjačkog maltretiranja, glumac je progovorio intervjuu za Alo!.

- Moj sin ima 13 godina, preživeo je veliki stres kada su ga vršnjaci po treći put napali u parku na Vračaru. U pitanju su maloletnici koji maltretiraju svu decu koja dolaze u taj park. Ovoga puta, oni su presreli Iliju i njegove drugare, oteli su im novac i polili ih vodom - započeo je priču glumac, i otkrio na koje se sve načine borio sa ovim problemom koji traje već neko vreme.

- Pokušao sam da reagujem, razgovarao sam sa roditeljima te dece, ali oni ne mare za celokupnu situaciju. Daju smešna objašnjenja i pravdaju svoju decu koja sa sobom nose hladno oružje i bokserima i palicama plaše drugu decu kojoj otimaju novac. Ovo mora što pre da prestane, nije rešenje da se na nasilje odgovara nasiljem, ali ja ću svoje dete braniti dok sam živ. Ilija je sada u osetljivom uzrastu, može da stvori traumu i da stekne utisak da je normalno da na nasilje niko ne reaguje - rekao je Saša.

Glumac u svojoj bori apeluje i na nadležne institucije da reaguju.

- Ovaj problem neko mora da reši. Ne znam ko je nadležan za to, da li socijalni rad, s obzirom na to da su u pitanju maloletna deca, ili je pak to posao policije. Svakako, neko mora da spreči delinkvente da sprovode teror nad decom koja samo žele da se igraju u parku. Možda bi rešenje bilo da jedan policajac patrolira tim delom Vračara i da na taj način spreči nasilnike da sprovode svoj teror, možda sa roditeljima treba da se obavi razgovor i oni da se kazne za postupke svoje dece...

Stvarno ne znam, nemam rešenje, ali znam da neću dozvoliti da mi neko maltretira sina. On se dva puta sklonio i ćutao je, poslednji put je ovo u njemu probudilo bes i očaj. Osetio se nemoćno i želeo je da reaguje, ali ja sam ga sprečio uz obećanje da ću taj problem rešiti - zaključio je Joksimović.