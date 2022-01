Ruška Jakić ne odustaje: I kad krenem da bacim đubre, stavim karmin. Ko zna, možda ću čoveka svog života sresti pored kontejnera

Ruška Jakić za HELLO! o lepoti života, ljubavi i nepopravljivom optimizmu

Kada se nečiji odnos prema životu posmatra kroz stav “nekad sam bila lepa i mlada, sad sam samo lepa”, jasno je da je reč o osobi koja je, kako sama kaže, jača od sudbine. Iza Ruške Jakić je dug i bogat životni put, ali njime i danas korača širom otvorenih ruku, grleći sve blagodeti koje joj idu u susret. Portali i društvene mreže ovih dana preplavljeni su fotografijama koje je snimila za kampanju brenda Mates, iza kojeg stoje dizajneri Marko Ilijev i Saša Stević. To iskustvo će, sasvim sigurno, pretočiti na stranice autobiografije “Ja, Ruška”, koju još ne šalje u štampu uverena da je tek čekaju lepi događaji, a možda i četvrti muž. Intervju smo dogovorili brzo i lako, ne samo zato što je ceo radni vek provela kao novinar, već i zato što ne dozvoljava da joj kovid bude barijera.

‒ Svoj mozak sam istrenirala tako da na mene nikakvi strahovi ne utiču. Strašno mi je kad vidim da je pola planete u panici ‒ ne da se pozdravi, već da se pogleda. Ja živim uobičajeno. Pre intervjua sa vama imala sam neko snimanje, a zatim sam svratila u omiljeni kafić na kapućino. Uživam i radujem se svakom novom danu, Bog ima završnu reč.

Kako još počinje vaš dan osim čuvenom mantrom: “Dobro jutro, lutko”?

‒ Kada sam to izgovorila pre 25 godina, svi su mislili da sam odlepila. Tek skoro su počeli da kapiraju šta sam htela da kažem. Beskrajno sam srećna što me mladi ljudi shvataju. Nisu mi potrebni nikakvi piplmetri, dovoljno mi je da prošetam gradom i popričam sa “običnim” svetom. Inače, dan mi počinje tako što prvo operem kosu. To je po Lujzi Hej neophodno jer voda spira i odnosi loše snove i negativnu energiju. Onda napravim nes-kafu, sednem u dnevni boravak i zahvalim Bogu što sam živa, zdrava i što me ništa ne boli.

Jeste li ranoranilac?

‒ Budim se oko pola osam bez obzira na to što kasno idem na spavanje. Noću imam kreativna ludila: pišem scenarija za emisije, ali zapisujem i neka svoja razmišljanja. Imam hiljadu ispisanih svezaka. To je ujedno poruka da se manemo telefona i tableta i uzmemo olovku u ruke, jer kao što kaže naziv jedne divne knjige, “olovka piše srcem”.

Kakve su šanse da se te sveske jednog dana ukoričene nađu u knjižarama?

‒ Knjiga “Ja, Ruška” skoro je gotova. Mada, sve čekam da se još nešto desi pa da zaokružim priču. Nisam pisala nekim redom, već kako mi šta padne na pamet. Moto knjige je: “Poznavala sam mnoge, ali je prijatelja bilo malo. Bila sam gorda i slavna, bosa i gladna. Volela sam mnogo ljudi, a mene je volelo malo.”

Koji period života ste evocirali s osmehom?

‒ Sa radošću sam se prisetila detinjstva, druženja sa burazerom koji me je vodio na igranke, izlazaka kada smo jedva čekali da nas neko zamoli za tango, kada smo vodili ljubav, a sada više ni to ne umemo. Imala sam sreću da sam stasavala u okruženju ljudi koji su znali da se udvaraju. Družila sam se sa pravim frajerima koji nisu bili ni mnogo lepi, ni mnogo bogati, ali su znali da vole. Duško Radović ima divnu rečenicu: “Ako nađete nekog ko ume da voli, nemojte mu dozvoliti ništa drugo da radi.”

Postoje li danas “pravi frajeri” u Beogradu?

‒ Čini mi se da ne. Izumiru ne samo pravi udvarači, već i nežan dodir, pogled, poljubac. Nažalost, nove generacije odrastaju okružene tehnologijom. Bežim od tih “pametnih” stvari, jer mislim da sam pametnija od svih njih. Ja sam se našla u knjizi Slobodana Savića “Zbog njih su mnogi gubili glavu”, u društvu Bebe Lončar, Ljubice Otašević, nekih žena koje su obeležile ovaj grad svojim izgledom i šarmom. Sada sve devojke liče jedna na drugu i misle da je ceo svet njihov ako ponesu “Chanel” torbu. Juče mi je žena na ulici rekla “divna vam je bundica”, a ja sam je kupila kod Kineza. Moda je u meni, ne na meni.

Koja je najveća greška koju prave današnje devojke?

‒ Polugole su. Ne zna se da li su krenule u kupatilo ili na crveni tepih. Udaljile su muškarce od sebe, a oni vole tajnu, uživaju da ženu pogledom skinu i dodirom uzbude. Više nema ni pogleda ni dodira. Na kraju krajeva, i ova situacija sa kovidom, koji je u naš život doneo maske i rukavice, generalno nas je udaljila jedne od drugih.

Koliko muškaraca je zbog vas izgubilo glavu?

‒ Ne znam, ja čak nisam bila svesna kako me doživljavaju. Kasnije se dešavalo da mi pojedini kažu: “Jao, Ruška, mi smo sekli vene za tobom.” Ni lepota, ni novac nisu garancija za sreću. Mene je samo zanimalo da učim, radim i da tako napredujem. A što se tiče muškaraca, spoznala sam da je “ne” ono što ih najviše uzbuđuje.

Šta mislite, da li su vas žene više ogovarale ili su vam potajno zavidele?

‒ Zavidele su mi. Mislile su da se ja samo šminkam i doterujem. Mnogima nije bilo pravo kada sam im u lice rekla da izuju papuče svog muža koji je pre pet godina otišao da kupi cigare i više se nije vratio. Nisu razumele šta sam htela da kažem rečima: “Neki me vole, neki me mrze, a ja za sebe mislim da sam fantastična.” Život je jedan, i život je danas. Uporno ponavljam: ne odustajte od života. Nikada nemojte reći da vas je sudbina izneverila ili da vas je Bog kaznio, već zauzmite jasan stav: od danas živim onako kako sam zaslužila. Ja sam odlučila da mi bude lepo i da uživam u svakom danu.

Vaš odnos prema životu ogleda se i u činjenici da ne postoji Beograđanin koji će reći da vas je sreo na ulici a da niste bili našminkani i doterani. O ljubaznoj komunikaciji da ne govorimo.

‒ Drugarice, kad me sretnu, redovno me pitaju: “Što si se sredila, jesi li pošla na snimanje?” A ja im odgovorim: “Ne, idem na pijacu”. Nikada nisam izašla iz kuće a da se ne pogledam u ogledalo. Uvek izgledam fantastično. I kad krenem da bacim đubre, stavim karmin. Ko zna, možda ću čoveka svog života sresti pored kontejnera.

Znači li to da i posle tri braka i tri razvoda i dalje verujete u ljubav?

