Rekla mu je da pre nego što su se prvi put poljubili: Svadba Milice i Žarka dugo se prepričavala, mlada je u poslednjem času učinila jedno

Svadba Milice i Žarka privukla je veliku pažnju medija

Milica Milša i Žarko Jokanović u braku su 22 godine i za to vreme retko smo bili u situaciji da ih vidimo u solo varijanti.

Jedan od najskladnijih parova iz javnog života već neko vreme deli i poslovnu svakodnevicu. Naime, Žarko je scenarista gledane telenovele „Igra sudbine“, dok Milica tumači glavnu ulogu, uspešnu ženu Adu Kanački.

Boško Karanović

Nije tajna da je Žarku trebalo dosta vremena i truda da osvoji srce beogradske lepotice.

‒ Prvi put smo se upoznali u Budvi, ali ja se toga ne sećam. Žarko tvrdi da pamti kako sam bila obučena, a meni ostaje da mu verujem na reč ‒ ispričala je Milica jednom prilikom uz smeh.

Drugi put ih je upoznala zajednička drugarica Tanja, koja je kasnije bila kuma na venčanju.

‒ Dugo sam bila ubeđena da smo njenog druga Žarka slučajno sretali gde god da odemo. Kasnije su mi priznali da mu je ona krišom telefonirala gde da dođe, a on je sedeo kod kuće u kaputu i cipelama, spreman da odmah krene. (smeh) youtube printscreen

Svadba Milice i Žarka počela je u večernjim satima

Izlazili su intenzivno mesec i po dana.

‒ Žarko me je zaprosio pre nego što smo se prvi put poljubili, a ja sam rekla „da“. Očigledno nisam pogrešila. Kroz druženje sam shvatila da je duhovit, šarmantan, inteligentan, elokventan. Imponovalo mi je koliko se trudio da me osvoji i da mi pokaže koliko me voli. Često kažem da sam ga prvo zavolela, pa se zaljubila u njega.

Verili su se na Paliću, a venčali u restoranu na Košutnjaku 27. avgusta 1999. godine. Svadba je počela u osam sati uveče i trajala do kasno u noć. Lista od 350 zvanica neočekivano se uvećala pošto su na venčanje pristigli brojni novinari i fotoreporteri, pa su mladenci dodatno dodavali stolove.

youtube printscreen

‒ Ponuda u buticima nije bila bog zna šta ili ja nisam znala gde da tražim venčanicu, pa sam odlučila da mi je sašije moja drugarica Maja. Međutim, tu se umešao Antonije, koji je u filmovima gledao kako deca idu za mladom i nose veo, pa je tražio da i njemu to omogućimo. Onda smo morali i veo da dodajemo ‒ otkrila je Milica, koja se sama našminkala za važan dan.

‒ Iako mi je prijateljica sašila i malu belu haljinu, toliko mi je bilo udobno u venčanici da nisam ni poželela da se presvučem. Te dve haljine i danas čuvam u svom ormanu.

Pošto je Antonije nekoliko dana posle venčanja krenuo u prvi razred, nije bilo prilike za odlazak na medeni mesec. Svadbeno putovanje upriličili su tek za petnaestogodišnjicu braka, kada su otputovali u Tursku.

youtube printscreen

Na pitanje u čemu je tajna dugovečnog i uspešnog braka, lepa glumica je u razgovoru za emisiju „Od A do Da“ iznela svoj stav.

‒ Neophodno je da partneri budu u istom timu, da igraju jedno za drugo. Zaljubljenost je idealan uvod u zajednički život, možda i dobar temelj, ali brak je mnogo više od toga. To je i ljubav, i poštovanje, i prijateljstvo.