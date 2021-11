Nećete verovati kako Anita iz Nestašnih godina danas izgleda: Udata je i ima dva sina (foto)

Anita iz Nestašnih godina izgleda nestvarno

Prošlo je više od dve decenije otkako je Lara Koks igrala Anitu Šepers u popularnoj tinejdžerskoj seriji iz devedesetih Nestašne godine.

Anita iz Nestašnih godina danas izgleda kao da nije ostarila ni dan, još ima iste mladalačke crte i sjajnu plavu kosu kojom nas je davnih dana osvojila.

Lara Koks nastavila je da glumi u serijama. Pomenimo „Zakon i red“, „Vreme i mesto“, “Daleko od kuće“. Privatno vodi miran porodični život, udata je i ima dva sina.

Za razliku od Lare, koja danas igleda gotovo kao nekada, Kalan Malvej, koji je tumačio lik Drezika, doživeo je strašnu saobraćajnu nesreću koja ga je učinila neprepoznatljivim. Možda je upravo to razlog zašto ga nismo ni primetili kada se 2014. pojavio u holivudskom spektaklu „300: Rise of an Empire“, i to u jednoj od glavnih uloga.