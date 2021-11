Ostala je sama: Oglasila se neutešna Ana Bekuta, njene reči kidaju dušu

Oglasila se Ana Bekuta povodom smrti partnera Milutina Mrkonjića

Milutin Mrkonjić (79) preminuo je danas u Beogradu u Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje". Lekari su sve učinili da spasu život nekadašnjeg ministra, političara i partnera pevačice Ane Bekute, ali nažalost nije mu bilo spasa.

Poslednju deceniju Milutinovog života obeležila je ljubav sa Anom Bekutom, koja je do poslednjeg trenutka bila uz njega. Nema od bola, oglasila se Ana Bekuta i samo kratko za Kurir poručila:

- Otišao je moj Milutin. Molim vas sve da me shvatite u ovom bolu da neću da se oglašavam.

- Najbolje stvari dešavaju se kada im se najmanje nadamo. Ja sam se jednostavno prepustila i rekla: neka Bog pošalje ono što misli da mi treba. Nemojmo gubiti nadu bez obzira na krahove i brodolome. Pravi čovek pojavi se onda kada ste spremni za to, kada zavolite sebe. Ja sam se zaista načekala, prva polovina života prošla mi je u traženju. Kada smo se upoznali, imala sam 52 godine, on skoro 70. No, da smo se ranije sreli, možda se ne bismo prepoznali. Nije baš da u dvadesetim i tridesetim znamo šta je ljubav... Tek kasnije to shvatamo, kada se s mudrošću i iskustvom neke vrednosti postave na svoje mesto - istakla je Ana za HELLO! pre nekoliko meseci o svojoj velikoj i iskrenoj ljubavi sa Milutinom.

