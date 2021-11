Ekskluzivno za HELLO! Ljubica i Mihailo Karađorđević otkrivaju da za nekoliko meseci ponovo postaju roditelji

Princeza Ljubica Karađorđević u blagoslovenom stanju

Princeza Ljubica i princ Mihailo Karađorđević iduće godine ponovo će postati roditelji. Par je odlučio da lepe vesti, koje je prethodna četiri meseca znalo tek desetak ljudi, uključujući roditelje i kumove, ekskluzivno saopšti u magazinu HELLO!.

‒ Vi ste bili uz nas u svim važnim situacijama: propratili ste naše venčanje, Natalijino rođenje i krštenje, kao i brojna lepa dešavanja u našoj porodici, pa se podrazumeva da ćemo prvo vama saopštiti novosti.

Na pitanje kako se oseća i da li se druga trudnoća razlikuje od prve Ljubica kaže:

‒ Osećam se odlično. Sve je manje-više isto kao kada sam bila trudna sa Natalijom. I tada, a i sada, neko vreme sam imala blage mučnine. Zapravo, više su mi smetali određeni mirisi koji su izazivali tu reakciju. Bogu hvala, dobro podnosim drugo stanje. Aktivna sam kao i inače, mada mi se čini da se sada malo više zamaram. Opet, pretpostavljam da je to očekivano, budući da imam trogodišnje dete za kojim jurcam po ceo dan. (smeh) Prošli put sam više mogla da se posvetim sebi i pripremama za porođaj, sada to nije slučaj jer je Natalija na prvom mestu. Ali, sve su to neki slatki životni izazovi sa kojima se lako izlazi na kraj.

Ćerki su zajedno saopštili da će uskoro dobiti društvo za igru, a njena reakcija bila je vrlo zabavna.

