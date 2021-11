Nikad tužnija komemoracija: Kada su se začuli taktovi Marinkove numere "Polomio vetar grane", supruga Slavica se slomila od bola

Komemoracija Marinku Rokviću održana je u Kamenoj sali radio Beograda

Komemoracija povodom smrti pevača Marinka Rokvića, koji nas je prerarno napustio 6. novembra, održana je danas u Kamenoj sali radio Beograda, dok će se sahrana obaviti nekoliko sati kasnije u 14.30 u crkvi Sv. Apostola Tome na Novom bežanijskom groblju.

Porodica, prijatelji, kao i brojne Marinkove kolege sa estrade došli su da se poslednji put oproste od slavnog pevača. Među prvima su na komemoraciju stigla je Marinkova supruga Slavica i sinovi Nikola i Marko u pratnji supruga Bojane i Sare.

Komemoracija Marinku Rokviću okupila je nikad veći broj poznatih, koji su sa suzama u očima gledali njegove fotografije i slušali emotivne govore. Nažalost, broj ljudi je zbog epidemioloških mera u sali bio ograničen.

"Veliki čovek i umetnik Marinko Rokvić... Danas smo se okupili da se oprostimo od istaknutog umetnika", govorili su na komemoraciji iz radio Beograda, pa se začula harmonika uz numeru "Polomio vetar grane". Marinkova supruga sve do ovog momenta uspevala je da bude pribrana, ali kada su se začuli prvi taktovi jedne od Marinkovih napoznatijih pesama bol je nadjačala telo i Slavica je grcala u suzama.

Komemoracija Marinku Rokviću - Potresni govori prijatelja i kolega

Posle minuta ćutanja, kum Marinka Rokvića kompozitor Miša Mijatović održao je potresni govor posvećen Marinku, a otkrio i jednu njegovu tajnu.

- 'Te noći kada umrem' zove se jedna od poslednjih pesama. Svi smo ga molili da ne snima pesmu sa takvim tekstom, ali on je insistirao. On je bio vrhunski čovek i pevač. Marinko i ja radili smo 40 godina. Išao sam mu u posetu kada je bio u vojsci, radili smo svadbe i družili sve vreme. Ja sam imao tu sreću i privilegiju - rekao je Miša Mijatović.

Ana Bekuta vidno slomljena i neraspoložena, morala je svoj govor da pročita. Ona je naglasila da je Marinko bio sjajan pevač, ali ispred svega divan otac.

- Mi postajemo ponovo deca, bespomoćna, ranjena i očajna. Kao kad smo se prvi put izgubili u nekoj velikoj prodavnici ili na vašaru. Kada umre otac, to je kao da smo u toj prodavnici, izgubljeni, naš otac nas neće uzeti na ramena. Taj put moramo tražiti sami. Umro je i pevač i glas i pesma, ali prvo da kažem - otac. Svojim očima godinama sam gledala kakav otac je bio, zato je dozvoljeno da njegovi sinovi budu uplakana deca. Estrada je za mnoge sjaj, pesma i blještavilo, mi koji joj pripadamo, znamo da najčešće nije tako. To je rudnik, vaš otac je - Dario, Nikola i Marko, izlazio čistog obraza i čistih ruku, a to je gotovo nemoguće.

Poznavala sam ga gotovo 40 godina, neprihvatljivo mi je da nismo negde na slavlju, život tako nepravedno i okrutno prolazi. Ako me sada gleda, bio je nesvestan divnih osobina. Beskrajno lep, duhovit, šarmantan... Provodili smo vreme na pozornici, točkovima, na sceni i van nje, zajedno smo preleteli planetu, tada 2004. godine sam ga upoznala do kraja kao čoveka. Satima smo razgovarali, bili smo porodični prijatelji kakvi se retko nađu, izgubila sam velikog druga - kroz suze, drhtavim glasom rekla je Ana Bekuta.

"Gledajući njegovu porodicu, znajući kako razmišlja, drago mi je da ova porodica ostaje iza njega, ona će nastaviti njegovim putem. Marinko za mene nije umro, njegove pesme će ostati da žive kroz nas koji ćemo ih pevati, u mom repertoaru biće njegove pesme. Sve ono što je uradio, rado ćemo se toga sećati... Dopisivali smo se, govorio je: 'Daće Bog, biće dobro'. Svako jutro i veče molio sam se da će biti dobro i da ćemo popiti još jednu rakiju - rekao je neutešan pevač Radiša Urošević.

Među onima koji su držali govor bio je i bivši fudbaler Boško Đurovski i sadašnji trener Crvene Zvezde.U jednom trenutku sinovi Marinka Rokvića, Nikola i Marko došli su do Đurovskog.

Svi zajedno zapevali su u glas pesmu Šabana Šaulića "Tamo kod najdaljih brda", a Nikoli je u jednom trenutku pukao glas zbog suza koje su išle niz njegovo lice.