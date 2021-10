Sećanje na veliku ljubav ne bledi: Dečko Dragane Katić bio je ovaj pevač, posle dve decenije otkrio razlog njihovog rastanka

Dragana Katić i Igor Starović ludo su se voleli. O njihovoj vezi pre skoro dve decenije dosta se pisalo, a onda je usledio raskid. S vremenom priče o velikoj ljubavi su utihnule, ali ne i sećanja. Pevač grupe „Divlji kesten“ posle mnogo godina priznao je šta danas misli o svojoj bivšoj devojci.

‒ To je bilo zaista davno, jedva se i sećam, ali Dragana je jedna divna osoba, sjajna dama, veliki drugar. Ta priča koja se dešavala sa nama bila je pre više od dvadeset godina, ali to se ne zaboravlja ‒ prisetio se Igor, mada su, kaže, to bila teška vremena.

Luka Šarac / ATA Images

Dragana Katić i Igor Starović su u periodu kada su se zabavljali radili punom parom, pa je vremena za uživanje baš bilo malo. S obzirom na to da nisu uspevali da se u potpunosti posvete jednom drugom, svako je krenuo svojim putem.

‒ Svaki dan se nešto radilo, ako nema svirke, onda su tu nastupi, ali bez obzira na to stvarno me za nju vežu najlepša sećanja ‒ iskren je bio u emisiji „Grand magazin“ i dodao da su okolnosti bile takve da nisu mogli da opstanu u emotivnoj vezi. ATA Images