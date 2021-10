Kakav savršen kraj godine: Petar i Tamara ekskluzivno za HELLO! otkrivaju prelepe vesti (foto)

Petar i Tamara ekskluzivno za HELLO! o savršenom balansiranju između poslovnih i porodičnih obaveza i hit-filmu u kome su ostvarili uloge karijere

Jedan od omiljenih glumačko-bračnih parova, Tamara Dragičević i Petar Benčina, poslednjih nedelja u centru je medijskog interesovanja. Iako u filmu “Toma” nemaju nijedan zajednički kadar, oboje su, slobodno možemo reći, ostvarili uloge karijere. Zbog njene Silvane Armenulić i njegovog doktora Hadži Popovića gledaoci iz bioskopa izlaze ako ne sa suzom u oku, onda bar duboko zamišljeni nad nekim životnim pitanjima. “Izuzetnom kreativnom energijom, ova glumica vanserijskog talenta vraća nas u prošlost u kojoj je srce plakalo od ljubavi”, obrazložio je žiri „Filmskog festivala“ u Nišu zbog čega je Tamara zaslužila “Caricu Teodoru”. “Odličan, ubedljiv Petar Benčina,” poručuju filmski kritičari.

Sa Tamarom i Petrom, koji ovih dana imaju izuzeteno gust raspored, našli smo se u nedelju, danu koji je po pravilu rezervisan za odmor i porodicu. Ako imamo u vidu da ih kod kuće čekaju petogodišnja Staša i dvoipogodišnji Lazar, izlišno je pitati kako provode vreme kad nisu okupirani poslovnim obavezama. Više nas je zanimalo kako tako uspešno balansiraju na oba polja.

Tamara: Iskoristila bih priliku da zahvalim superbakama sa kojima je sve moguće. Da njih nema i da one nisu tako vešte i uvek rapoložene da pričuvaju unuke, koje obožavaju, teško da bismo Petar i ja mogli sve da postignemo. One nam olakšavaju život. Deca su nam na prvom mestu, sve ostalo uklapamo spram njihovih potreba.

Petar: Glumci se vezuju za datume, ne za dane. Ali naravno, trudimo se da koliko god je moguće nedelju ostavimo za sebe, tim pre što deca tog dana ne idu u vrtić.

Kada se, kao u ovom periodu, nakupe obaveze, kako završavate obećanje koje dajete sebi: “Prvi slobodan vikend ću...”?

Petar: Baš ste rešili da nam maksimalno stanete na muku. (smeh) Odustali smo od planiranja jer se u nastupajućem periodu ne nazire slobodan vikend koji bismo mogli da provedemo bezbrižno.

Tamara: To je faza koja ima rok trajanja. Ne bi bilo zdravo da nam se život pretvori u posao. Zapravo, ja to ne bih dozvolila. Važno je postaviti prioritete.

Petar i Tamara uživali su snimajući film "Toma"

Možda nemate slobodnog vremena, ali imate mnogo razloga za slavlje. Da li ste, dok ste snimali “Tomu”, mogli da pretpostavite da ćemo govoriti o pola miliona gledalaca za manje od mesec dana?

Petar: Mislim da se u startu dalo naslutiti da je reč o nečem nesvakidašnjem. Neverovatno je sa koliko entuzijazma smo svi pristupili probama. Kasnije, u realizaciji, osećali smo da radimo nešto posebno i važno. Ipak, niko nije mogao ni da pretpostavi da će sve ono što smo poslali iz srca i duše ljudi prigrliti sa toliko ljubavi. Možda je najveća snaga ovog filma u tome što nas je sve na tako dubok način povezao sa ljudima koje ne poznajemo. Po meni je to fenomen.

Tamara, da li ste, kada ste dobili ulogu Silvane Armenulić, pomislili: “Kako ću ja sad ovo”?

Tamara: Na trenutak sam ostala zatečena. Naravno da sam čula za Silvanu Armenulić jer su u kafani njene pesme neizbežne. Lako sam se snašla već na probnim snimanjima. Dragan mi je dosta pomogao. Shvatila sam šta se očekuje od mene i kako to mogu da uklopim sa svojim viđenjem te žene. Nisam se raspitivala o njoj kod ljudi koji su je poznavali. Svako bi dao neko svoje viđenje, a ja nisam želela da to utiče na sliku koju sam stvorila.

Kojim rečima biste je opisali?

Tamara: Dostojanstvena, graciozna, tužna.

Petar: Sećam se da mi je jednom rekla kako su Silvanu svi doživljavali kao superiornu zvezdu, a da je ona zapravo bila neshvaćena, možda i nesrećna.

Tamara: Pogledala sam sve njene nastupe koji se mogu naći na „Jutjubu“, pročitala sam sve intervjue. Posebno me je dotakao jedan audio-zapis gde ona, u razgovoru sa novinarom, napominje da ljudi imaju pogrešnu sliku o njoj. Osećala je potrebu da iz duše kaže kako ona Silvana koju javnost vidi nije prava Silvana.

Mada nemate zajedničke scene, da li ste, tim pre što ste bili na istom zadatku, kod kuće razgovarali o ulogama?

Petar: Sve se, mahom, svodilo na komentare kako smo proveli dan. Nismo bili u poziciji da jedno od drugog tražimo savet ili mišljenje. Dešavalo se da Tamara snima pre podne, ja posle podne, ali pošto na set dolazimo ranije, imao sam priliku da vidim šta radi. Već tada sam znao da u toj ulozi postoji nešto tanano, što nije pitanje odluke ili činjenica. Tamara je uhvatila neku specifičnu nit koja joj je pomogla da ode korak dalje od nečega što se smatra dobrom ulogom, a što nije lako racionalno analizirati.

Na šta ste tačno mislili kada ste rekli da ste u pojedinim trenucima imali utisak da vas Toma posmatra odozgo i čini sve da se film završi na najbolji mogući način?

Petar: Skoro svaki snimajući dan pratile su određene nedoumice i nesigurnosti, koje smo rešavali na licu mesta. To nas je mobilisalo da apsolutno celim bićem budemo u onom što radimo. Odluke smo nekad donosili i u poslednjem trenutku, ne iz nemara, već iz želje da prvo isprobamo sve mogućnosti. Sa ove tačke gledišta to je bio pravi put. Na kraju, ispostavilo se da smo na svakoj raskrsnici izabrali pravu opciju, zbog čega mislim da smo imali i malu pomoć “odozgo”. (smeh)

Vama je ove godine mali jubilej, pet godina braka. Da li je bilo prilike da ga obeležite? Možda u kafani, uz Tominu muziku?

Tamara: Uvek obeležimo taj dan, najčešće tako što odemo na večeru. Živimo dan za danom, i ne mogu da kažem da mi je vreme proletelo. Mada, kad pomislim da smo zajedno deset godina, shvatam da stvarno imamo “ozbiljan staž”. (smeh)

Petar: Nama je godišnjica u junu. Lepo nam je počelo leto, koje smo maksimalno iskoristili. Dugo smo bili na moru. Obišli smo Hvar, Korčulu, Pelješac... Bili smo u raznim “formacijama”: malo sa decom, malo sami, malo sa porodicom...

Jedan od razoga što vas ljudi vole i rado zavire na vaše profile na „Instagramu“ krije se i u činjenici da sa većine fotografija zrači porodični sklad.

Tamara: Srećni smo što imamo velike porodice i što se svi odlično slažu. Sa nekima smo se dogovorili da se nađemo na moru, a neki su nas, bogami, iznenadili. Za Lazarev rođendan na Pelješac su nenajavljeno došli Petrovi roditelji, brat Igor i sestra Ana. Stvarno su nas obradovali. Deo odmora proveli smo sa mojim roditeljima, starijom sestrom i bratom Mišom. Čak smo se našli sa sestrom koja živi u Americi.

Kad uporedite svoje detinjstvo sa onim koje imaju vaša ćerka Staša i sin Lazar, šta biste voleli da i oni mogu da iskuse?

Tamara: Naše generacije su se igrale po ceo dan. Ništa nije moglo da nam zameni „žmurke“, „između dve vatre“, lastiš...

Petar: Fudbal u kraju, ulica protiv ulice. Svako vreme nosi svoje, ali druženje i igra su najvažniji.

Tamara: Deci niko ne može da oduzme želju i potrebu za igrom. Vidim da u ovom “vrtićkom” periodu iskreno uživaju kad se u parkiću nađu sa drugarima. Svesna sam da će se to promeniti kad stasaju da dobiju telefone. Za sada to izbegavamo koliko možemo, ali teško je razlikovati se od generacije. Ne mogu da budem licemerna i tvrdim da naša deca nikad ne uzmu telefon. Međutim, odolevamo da to bude pravilo i način na koji će se zabaviti.

Da li je Staša dovoljno porasla da je počela da “ulazi” u mamin garderober i isprobava haljine?

Tamara: Mislim da polako dolazi faza kada će joj to biti interesantno. Pre neki dan je prvi put obula moje štikle. (smeh)

Šta bračni par Dragičević‒Benčina očekuje do kraja godine?

Petar: Putovanje u Ameriku. (smeh) Ako sve bude teklo po planu, u novembru ćemo sa “Tomom” posetiti Čikago, Dalas i Njujork. Film se već prikazuje na redovnom repertoaru u Londonu, što je presedan posle dvadeset godina. Koliko čujem, interesovanje je ogromno. Hello!