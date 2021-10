Ljubav na drugi pogled: Ivana i Ivan Zarić upoznali su se još kao deca, nije se odmah zaljubila u njega, čak joj nije bio ni simpatičan

Ivana i Ivan Zarić poznaju se od malih nogu

Ivana Zarić, uvek rado viđeno lice sa malih ekrana, skoro dve i po decenije deo je našeg televizijskog etra, mada je pred kamere prvi put stala mnogo ranije, kao devojčica. Poslednjih godina vodi i uređuje emisiju „Tri tačke“ na „N1“, u kojoj su joj gosti ugledne ličnosti iz javnog života. Međutim, u tom istom javnom životu sama ne učestvuje previše i retko je viđamo na gradskim dešavanjima. Kada izađe iz studija, Ivana se posvećuje svom malom, mirnom i srećnom svetu, porodici.

Mirko Tabašević

Udata je za glumca Ivana Zarića, sa kojim ima dve ćerke, Katarinu i Olgu. Svojevremeno je u jednom intervjuu supruga opisala kao „retko sabranog i stabilnog čoveka“.

‒ Odgovoran je, muževan, vaspitan, veoma emotivan. Divan otac našoj deci. Meni je sve to važno. Ne podnosim nepouzdane ljude, grube i agresivne. Takvi mi nikada nisu ni ulazili u kadar. Uvek sam znala šta želim, a imala sam sreće da to i nađem. Boško Karanović

Ivana i Ivan Zarić - zaljubljenost je došla tek kasnije

Na pitanje kada je shvatila da je zaljubljena u Ivana odgovorila je da ne može da definiše zaljubljenost jer se ona s godinama menja.

‒ Bitno je da međusobna privlačnost uvek postoji, a „hemija“ mora da opstane. Veza i brak mogu da se održe i bez nje ako su prisutni poštovanje, ljubav neke druge vrste ili neki treći interes, ali onda to liči na kancelariju. I važno mi je da delimo smisao za humor. Bez toga bih uvenula. Nisam se odmah zaljubila u Ivana. Znala sam ga odranije, praktično dok smo još bili deca, ali nisam ga viđala. Onda smo se sreli na nekoj slavi i baš mi i nije bio simpatičan, naprotiv. Smešno mi je kad se danas toga setim. Zaljubili smo se tek kasnije.

Mirko Tabašević

Ivan je tri godine mlađi, ali se ta razlika i ne primećuje.

‒ Nikada to nisam doživljavala kao problem. Vrlo je ozbiljan, često ozbiljniji od mene. Dese se i situacije kada se ja osećam kao balon pa odletim, a on me prizemlji. Važno je samo da se ljudi pronađu. Okolina obožava da prebrojava godine, ali onima koji se vole to i ne padne na pamet.