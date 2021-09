Reči su bile njeno najmoćnije oružje: Za ovaj stih Marina Tucaković dobila je čak 100.000 evra (video)

Pesma Marine Tucaković koju svi znaju

Balkan decenijama uz njene stihove, koji su menjali tokove pop, rok i narodne muzike, peva i plače. Lome se čaše i od tuge i od sreće. Zahvaljujući njoj čuli smo kako „na sveže mleko miriše dan“ i pitali se „šta to beše ljubav“ koja ume da bude „rat i mir“... Gotovo da ne postoji velika zvezda na našim prostorima kojoj Marina Tucaković nije napisala bar jednu pesmu.

- Meni je ključna priča osoba za koju pišem, ali i njeno visočanstvo melodija, kad me povuče, onda sam tu car, a kad me ne vuče, bude malo rutine i napinjanja i to umetnika baš može da smori ‒ govorila je Marina Tucaković.

Za samo jedan stih hita „Zora je“ legendarna autorka zaradila je 100.000 evra, otkrila je Neda Ukraden u jednom intervjuu.