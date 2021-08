Devojka Miloša Bikovića iznela šokantne optužbe: Do poslednjeg trenutka nadala sam se da postoji nešto ljudsko u njemu

Devojka Miloša Bikovića iznela teške optužbe

Iza Miloša Bikovića je burna ljubavna prošlost, i to na dva fronta, srpskom i ruskom. Na oba je bio podjednako uspešan, ali nijedna priča nije predugo trajala. Istu sudbinu je, izgleda, doživela i poslednja, sa zgodnom plesačicom Arinom Vološinom.

U javnosti su se prvi put zajedno pojavili početkom maja, na partiju magazina „InStyle“ u Moskvi. Kako su otkrili izvori bliski popularnom glumcu, upoznali su se u oktobru, a ljubav je buknula istog časa. Međutim, nešto je pošlo po zlu. Ako je verovati Arininom Instagramu, juče je na ovu romansu stavila tačku.

Povređena Ruskinja nije želela da ćuti, pa je sve što je tišti iznela javno i odmah. Njenu današnju objavu prenosimo u celosti.

- Skoro godinu dana nisam živela svoj život, jer sam bila u vezi sa Milošem Bikovićem. Važno je bilo razmišljati o njegovom liku, ugledu, reputaciji (to mu je najvažnije, ali nažalost, slika koju vidite na ekranu ne odgovara stvarnosti, što je posebno strašno kada ta osoba na svakom koraku pominje Boga). Do poslednjeg trenutka nadala sam se da postoji nešto ljudsko u njemu. Ali, 31. jula sve se potpuno raspršilo. Ponašao se veoma grubo.

- Kada se prvi put pojavila informacija da smo zajedno, moj predlog bio je da kažem kako nemam veze s tim, da ne bi bilo problema. Rekao je: „Ne, to bi onda išlo protiv nas i naše veze. Mediji su nas već primetili, nećemo se više kriti.“ Kada se sve otkilo, njegove reakcije i ponašanje prema meni potpuno su se promenili. Jednostavno ne reaguj, ništa ne odgovaraj, ne brini. Tako sam i radila. Slušala sam sve što mi je govorio. Ali, od danas više sebe ne zovem njegovom devojkom i neću više da se mešam u to. Lakše mi je da objasnim situaciju, da ne bi bilo nagađanja i pitanja. Da mi na adresu stižu poruke od nepoznatih ljudi da će me ubiti, da ću umreti, da čitam razne vrste uvreda – umorna sam od toga. Samoživost ovog čoveka prešla je sve granice. A te vrednosti o kojima priča, on za njih ne zna, vidi samo sebe, ne poštuje vreme, trud, zdravlje drugih ljudi. Pogotovo onih iz neposredne blizine. Osećaj odgovornosti i krivice za njega je najgori, jer ga guši. U tim momentima ne možete da mislite o sebi, o svom komforu i svom ja. Životne situacije koje su se dešavale razotkrile su ga sa svih strana.

Arina je pored statusa objavila i zajedničku fotografiju sa Milošem. Pratioci, mahom žene, u kometarima su joj ostavljali reči podrške, ali se iz reakcija nekih već može naslutiti da će posle ovih optužbi promeniti pozitivno mišljenje o beogradskom glumcu. „Otvorila si nam oči“, „on je čovek sa dva lica koji je uništio svaku ženu s kojom je bio“, „da li je na pomolu nova verzija slučaja Džonija Depa i Amber Herd“, tek su neke od njih. Miloš se još nije oglasio.