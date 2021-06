Napustila Srbiju: Posle toliko godina u novinarstvu Maja Manojlović prvi put uslikana u ovakvom izdanju

Maja Manojlović u do sada neviđenom izdanju

U susret letu koje nam stiže za manje od mesec dana, Maja Manojlović odlučila je da se prepusti suncu i uživa u preplanulom tenu, pa je otputovala u toplije krajeve. Izbor je pao na Egipat, za koji kažu da je najlepši u maju, a to je ujedno bila rođendnska želja njene kume.

‒ U „zemlji faraona“ provele smo osam dana, svašta smo videle i divno se provele ‒ kaže voditeljka televizije „Pink“ za hellomagazin.rs.

Najzastupljenija tema na planeti u Egiptu nije posebno aktuelna.

‒ Na koronu potpuno zaboravite. Osoblje hotela nosi maske, i niko drugi. Turisti su zvanično u obavezi da ih imaju, ali na tome se ne insistira. Većina ljudi masku stavi kada automobilom prolazi pored policijskih punktova, koji se često mogu videti duž puta, ali je skinu čim prođu ‒ prenosi nam Maja utiske.

‒ Prvo što sam pomislila kada sam kročila u Egipat bilo je „kako se ovde diše, neverovatna je vrućina“. Ali, ubrzo se čovek prilagodi na sve, pa i na klimu. Opčinila me je pustinja, imate utisak kao da ste upali u neki film. Ljudi koji žive po beduinskim selima potpuno su odsečeni od bilo kakve civilizacije. U svojim malim sistemima imaju sve što im je neophodno za život, a to je daleko od modernog. Prepušteni su pesku i vetrovima, a glavno prevozno sredstvo su im kamile ili magarci.

Maja Manojlović - Odmor u najboljem društvu

Maja i njena kuma u hotel su navraćale samo da prespavaju, a preko dana obilazile su brojna izletišta. Posetile su i Dolinu faraona, gde je smešteno na desetine grobnica drevnih vladara.

‒ Kažu da je bačena kletva na svakoga ko uđe u faraonske grobnice, ali to me nije zaustavilo ‒ šali se Maja. ‒ Neverovatno je kako je civilizacija koja je postojala 3.000 godina pre nove ere uspevala da sagradi hramove, obeliske, svetilišta, sfinge... Fascinantno je i kako je sve to odolelo zubu vremena.

Podrazumeva se da je bilo vremena i za šoping.

‒ Iako žive u siromaštvu, ljudi su srdačni, a trgovci raspoloženi na beskrajna cenkanja oko svakog proizvoda. Nasrtljivi su, ali i veoma zabavni, u svakom trenutku spremni da na licu mesta izmisle neku priču. Pazarila sam peškire mekane kao pliš, u divnim bojama, kao i dugačke haljine za plažu koje su kod njih deo svakodnevne garderobe jer savršeno štite od sunca.

Na pitanje da li je bilo udvarača, Maja Manojlović kaže:

‒ Udvarača uvek ima, ali ja nisam pristupačna, uludo im je i da pokušavaju. (smeh) Inače, treba reći i to da Egipćani izuzetno poštuju status udate žene. Bile udate ili ne, ako želite da izbegnete neželjena udvaranja prilikom boravka u toj zemlji, dovoljno je da kažete da ste zauzeti. Bićete apsolutno bezbedni, čak i zaštićeni.