Dizni-bajka u domu Kardašijanovih, Tru slavi treći rođendan (foto)

Ćerka Kloi Kardašijan i košarkaša Tristana Tompsona proslavila je treći rođendan u porodičnom domu koji je pretvoren u pravi bajku. Kako zbog korona-virusa nije bilo moguće da se proslava organizuje na nekom gala mestu, gde bi došli svi njeni drugari, bogata naslednica porodice Kardašijan čaroliju je dobila u luksuznoj vili u kojoj živi.

Fotografije, koje su brzinom svetlosti obišle planetu, pokazuju da je Kloi želela da trogodišnja Tru dobije rođendan za pamćenje.

Ćerka Klo Karadašijan proslavila 3. rođendan

‒ I samo tek tako, eto pune tri godine! Srećan rođendan, moja slatka Tru. Nisam spremna da postaneš trogodišnjakinja. Svaki put zaplačem kada te nazovem Beba Tru, a ti me ispravljaš. Najslađim glasom kažeš: „Nisam beba, ja sam devojčica!“ Nisam spremna da postaneš velika devojčica. Ali, bez obzira na to koliko imaš godina uvek ćeš biti moja beba Tru. Promenila si moj život toliko mnogo da nisam mogla ni da sanjam da je to moguće. Ti si moj najbolji prijatelj. Moj najveći blagoslov. Moj ceo svet. Ti si jedini san o kome sam ikada maštala i koji si mi ostvarila kada sam postala mama bebe Tru. Hvala ti što si me izabrala! Bože, hvala ti na blagoslovu sa mojim anđelom ‒ napisala je emotivna Kloi i objavila set prelepih rođendanskih fotografija.

Ćerka Kloi Kardašijan okupila je porodicu na jednom mestu

Svi članovi porodice bili su u obavezi da se pojave na partiju, ali obučeni u nekog Diznijevog junaka. Dom rijaliti-porodice u potpunosti je pretvoren u bajku, sa mnoštvom pink balona i savršenom dekoracijom. Sve žene bile su obučene kao princeze i Diznijeve kraljice, a Tru je uživala u svakom momentu.

Pogledajte koliko je bajkovito izgledala proslava trećeg rođendana ćerke Kloi Kardašijan.