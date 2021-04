Jelena Karleuša na ivici suza: Sklanjam decu iz bolesne atmosfere

Ćerke Jelene Karleuše i Duška Tošića, Atina i Nika prave su devojke. Starija ima 12, mlađa 11 godina i uživaju u detinjstvu kao i sva druga deca, ali ipak neretko se nađu na meti kritika i uvreda zbog poznatih roditelja.

Pop divu neretko okružuju skandali i neprijatne situacije, a ćerke kako rastu tako sve više shvataju mamin posao i nezgode koje on može da proizvede. Iako je navikla na napade i kritike, Jelena Karleuša ne dozovoljava da joj iko dira decu, jer i kako sama kaže njene naslednice nisu krive za to čime se njihova majka bavi.

Nedavno se Karleuša našla na meti uvreda i kritika a sve zbog stava iz emisije "Zvezde Granda" i jedne takmičarke koja ju je vređala. Kada je produkcija diskvalifikovala kandidatkinju, kreće napad po društvenim mrežama koji je prerastao u terorisanje maloletnih devojčica.

Jelena je sa ćerkama Atinom i Nikom bila na odmoru u Dubaiju, a kako nam je rekla, iako je to bilo usred školske godine želela je da svoju decu skloni iz atmosfere u kojoj su bila izložena uvredama i pretnjama:

- To je bio linč i surovi napad na decu od 11 i 12 godina i ja moram da kažem da moja deca nisu deo šoubiznisa, moja deca nisu nigde došla da se takmiče, moja deca su maloletna, imaju 11 i 12 godina, i prosto nisu dužna da trpe uvrede, čak i pretnje smrću. To je inače krivično delo i ja da sam htela da produbljujem čitavu pričuovu sve bi došlo do suda, policije... - rekla je Jelena i dodala:

- Odlučila sam da decu sklonim iz te neke bolesne atmosfere decu, dok se sve malo ne stiša, dok ljudi ne vide da za kovid, nemaštinu, lošu atmosferu, hladnoću, lično nezadovoljstvo nisam kriva ja, nisu kriva moja deca, ali sam nekako ja najjača u svemu tome i ja nekako trpim najveći udar i pritisak, to, naravno, nije u redu, a tek nije u redu da to trpe moje devojčice. Kada neko na to ima šlagovrt "ali i ti kritikuješ nečiju decu u takmičenju", moram da kažem da su to punoletni ljudi koji su došli da ih ja kritikujem na pozitivan ili negativan način, ja sam tu neko ko 26 godina radi ovaj posao i po svim parametima najbolje ga radi. Ako neko ne može da podnese kritiku to nije razlog da se preti smrću, to je za zatvor. - zaključila je pevačica za "Telegraf".