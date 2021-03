Razvod Ivane Pavković i Petra Mitića pao u drugi plan posle informacije koju je pevačica potvrdila

Razvod Ivane Pavković i Petra Mitića definitvno se u budućnosti više neće spominjati, jer kako pevačica navodi u njihovom domu dešava se nešto prelepo. Iako se u medijima već duže vreme spekuliše da u njihovom braku ne cvetaju ruže, a oni se povodom ovih pisanje nisu oglašavali, fanovi su prilično zabrinuto iščekivali šta će se dogoditi.

Ata Images

Naime, više od godinu dana na estradi se šuška da pevačica nije u dobrim odnosima sa suprugom i da je na pomolu razvod. Kako se ne bi više pisalo i nagađalo, Ivana je u emisiji „DeToxic“ iskreno prokomentarisala sve te napise.

- Ne znam odakle sve te gluposti. Ne znam ko priča, u stvari me ni ne zanima. To apsolutno nije tačno. Petar i ja se odlično slažemo i uživamo u našoj ljubavi. Ne želim da se bavim dematovanjem, ali ne dam da mi diraju u brak, jer to je svetinja - u dahu je rekla Ivana i samo jednom rečenicom čitavu situaciju okrenula za 180 stepeni.

- Mi čak radimo na tome da dobijemo drugo dete - srećno je rekla prevačica i tako ne samo da je demantovala pisanja o razvodu, već je otkrila i da će se u njihovom domu ponovo začuti plač bebe, kojoj se sin Vujadin najviše raduje.

Podsećamo, Ivana i Petar su se jedno drugom na večnu ljubav zarekli 2016. godine, a ubrzo zatim ostvarili su se i u ulozi roditelja. Verujemo da će nas uskoro obradovati i prelepim vestima, te da će preslatka tročlana porodica postati bogatija za još jednog člana.