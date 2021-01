Romantična veridba Sofije Milošević i Luke Jovića mnoge je ostavila bez daha, a kada je ubrzo zatim na svet stigao i preslatki mališan, porodica je postala kompletna. Ipak, lepa manekenka nije odustala od bajkovitog venčanja o kome svaka žena mašta, još od malih nogu.

Sofija Milošević udaje se za svog voljenog, a kako kaže, crkveno venčanje napraviće čim pandemija korona virusa prođe.

– Još nemamo tačan datum venčanja jer, nažalost, trenutno ništa ne zavisi od nas. Zdravlje nam je uvek na prvom mestu, tako da ćemo se venčati kada epidemiološka situacija to dozvoli. Najvažnije nam je da taj dan proslavimo sa dragim ljudima, a da li će to biti intimno venčanje ili veliko slavlje, manje je važno. Sve su to detalji koje ćemo razraditi u hodu – kaže Sofija za “Informer”.

Sofija Milošević udaje se za Luku, a kako kaže, svedoci tom činu biće njihovi prijatelji iz detinjstva.

– Luka i ja smo jako vezani za Srbiju, i iako imamo puno prijatelja širom sveta, voleli bismo da se venčanje u crkvi održi kod nas. Kumovi će biti naši najbolji prijatelji iz detinjstva.

Luka Jović i Sofija Milošević sigurni su da će crkveno venčanje napraviti nakon pandemije i to u Srbiji, ipak, još se nisu odlučili da li će opštinsko venčanje i svadbu napraviti na nekoj egzotičnijoj destinaciji, ili će i veliku proslavu organizovati u Srbiji, sa svojim najbližima.