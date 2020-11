Pevačica Jasna Milenković Jami (50), posle mnogo godina ćutanja, odlučila je da u emotivnoj ispovesti za magazin “Gloria” ispriča mnoge detalje iz svog privatnog života. Vlasnica hitova “Čokolada”, “Šibica”, “One stvari”, svojevremeno najbolja gimnastičarka u državi, zahvaljujući sportu naučila je da se nikad ne predaje, ma koliko situacija bila beznadežna. Iako je verovala da će joj gimnastika biti ljubav zauvek, u srednjoj školi se okrenula pevanju. Zahvaljujući poznanstvu sa koreografima i baletanima nacionalnog teatra, dobila je ponudu da se okuša u kabareu sa legendarnim Milanom Lanetom Gutovićem.

– Ispostavilo se da sam rođena za scenu. Igrali smo u foajeru Jugoslovenskog dramskog pozorišta, u kasnim večernjim satima. Tu sam i dobila nadimak od Žarka Lauševića, koga sam srela uoči njegove predstave. Telefonirala sam iz portirnice, njemu je bio potreban telefon i zamolio me je da prekinem vezu. Uradila sam to, on je pitao šta radim, a kad sam mu odgovorila da igram kasnije u kabareu, odgovorio je: “Jami, doći ću da te gledam.” I stvarno se pojavio, a meni je ostao nadimak sa kojim sam se s vremenom potpuno srodila, mnogi ni ne znaju da mi je pravo ime Jasna – iskreno priča pevačica.

Iako je već godinama kritikuju da zbog brojnih plastičnih operacija ne liči na sebe, pevačica tvrdi da do sada nije išla pod nož.

– Ostvarena sam osoba, žena, majka, umetnik. Imam lepe i zrele godine i normalno je da vodim računa o sebi, ali se još nisam odlučila na plastičnu operaciju. Što naravno ne znači da neću u nekom momentu. Telo mi je zbog sporta uvek fit, ali lice s godinama gubi elastin i kolagen, pa jednom godišnje odem na tretman hijaluronom, što sam počela da radim od četrdesete. Volim da vidim sebe u ogledalu onako kako ja želim, a ne da starim prirodnim putem. Na telu nisam ništa radila, niti ću, jer ga volim ovakvo, volim da sednem na svoju zadnjicu. Ne želim da ličim na devojke koje s nepunih 20 menjaju lični opis, pa od ružnih pačića postaju labudovi. Kakva sam ja, o tome govori i moja kćerka Lea. Bila sam ista takva kad sam bila mlada, a sad sam ista moja mama.

Devetnaestogodinju kćerku Leu smatra svojim najvećim životnim uspehom.

– Odlučila sam da je odgajam sama i vrlo sam ponosna na to. Mi, žene, često nismo ni svesne koliko smo jake i hrabre dok ne uđemo u vatru. Lei nije bilo jednostavno. Nosila je i moj teret, morala je mnogo više da radi na sebi i dokazuje se nego druga deca. Drago mi je što sam joj prenela snagu, što je shvatila da je život borba i da što pre treba da se uhvati u koštac sa njime. Bila je đak generacije u gimnaziji, govori četiri jezika i studira međunarodnu diplomatiju. Mada su me svojevremeno mnogi osuđivali što je sama odgajam, danas mi ti isti ljudi skidaju kapu. Kažu da je to najpametnije što sam u životu uradila – iskreno priča Jasna Milenković Jami za “Gloriju” i dodaje:

– U jednom momentu sam priznala sebi da nisam osoba za brak. Posao mi je dinamičan i zahtevan, moram da budem naspavana, doterana, mirna, bez stresova koje neminovno ponekad stvara život udvoje. Moji roditelji imaju najbolji brak na svetu, ali ja ne verujem u brak i nikad se nisam udavala. Taj papir kao da uništava magiju ljubavi, što se potvrdilo kod mnogih mojih prijatelja na čijim sam venčanjima bila. Da sam se venčala sa dvadeset, možda ne bih ovako razmišljala. Ali već posle 30. bila sam veoma svoja i oformljena, teško bi mi bilo da se prilagođavam i menjam ličnost. Muškarce volim, hvala bogu da ih ima, ali mi, žene, smo jače, emotivnije, čvršće stojimo na zemlji. A ponekad valja biti sebičan i sačuvati sebe.