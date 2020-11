E! People’s Choice Awards 2020 protekle su u znaku prelepe Dženifer Lopez!

Narod je rekao svoje, a kanal E! je slavio one najbolje u oblasti filma, televizije, muzike i pop kulture. Dobitnike su izabrali isključivo fanovi tokom trećeg zaredom godišnjeg glasanja za dodelu prestižnih nagrada. Ovogodišnja dodela nagrada emitovana je uživo iz iz Barker Hangara, Santa Monika, a manifestaciju je vodila Demi Lovato. Kao što je najavljano, ove godine kanal E! je odao počast velikom imenu iz sveta zabave – Dženifer Lopez.

Dženifer se pojavila u prelepoj crvenoj haljini, i ponela laskavu nagradu za “ikonu godine”- “The People’s Icon Award”, kao svetski priznatom stvaraocu u svetu zabave, preduzetnici i filantropu i tako postala zvezda večeri.

U momentu kada je izašla na binu da primi nagradu, Dženifer je na velikom ekranu ugledala svoju decu i suze su joj krenule. Vidno emotivna i uplakana, Dženifer se obratila publici.

– Ova godina je bila sjajna. Pokazala nam je šta je važno, a šta ne. A mene je ojačalo ono što je najvažnije – ljudi, svi mi zajedno. Treba da pomažemo jedni drugima, volimo se, budemo ljubazni jedni prema drugima. I važnost te veze, tog ljudskog dodira. Shvatila sam da tome težim u svemu što radim. Da dodirnem ljude, da doprem do njih. Želim da nadahnem devojčice svih uzrasta i svih boja, širom sveta, da znate da možete da radite šta god želite, koliko god želite i da budete ponosne na to ko ste, bez obzira odakle dolazite. Želim da znate da su vaši snovi ograničeni samo vašom maštom, odlučnošću i spremnošću da se nikad ne predate. Ako sam vas dirnula na bilo koji način, onda je ovo najveća nagrada koju sam ikada mogla da dobijem – rekla je Dženifer.

Pored Dženifer, poznati producent, preduzetnik i filantrop Tajler Peri osvojio je nagradu za “šampiona godine” – The People’s Champion Award. Takođe, nagrađivana glumica, producentkinja i preduzetnica Trejs Eli Ros osvojila je nagradu za “modnu ikonu” – “The Fashion Icon Award”.

U toku noći dodele, na bini se pojavio i Džastin Biber, koji je uživo otpevao hit singl “Holy”, a zatim i novu numeru “Lonely”.

Ovo su i ostali dobitnici E! People’s Choice Awards 2020

NAJBOLJI FILM 2020.

“Bad Boys For Life”

NAJBOLJI AKCIONI FILM 2020.

“Mulan”

NAJBOLJI FILMSKI GLUMAC 2020.

Vil Smit

NAJBOLJI AKCIONI FILMSKI GLUMAC 2020.

Kris Hemsvort

NAJBOLJA SERIJA 2020.

“Grey’s Anatomy”

NAJBOLJA RIJALITI SERIJA 2020.

“Keeping Up with the Kardashians”

NAJBOLJI TAKMIČARSKI ŠOU PROGRAM 2020.

“The Voice”

NAJBOLJI GLUMAC U SERIJAMA 2020.

Kol Spraus

NAJBOLJA GLUMICA U SERIJAMA 2020.

Elen Pompeo

NAJBOLJA KOMIČARKA U SERIJAMA 2020.

Sofija Vergara

NAJBOLJA DNEVNA TALK SHOW EMISIJA 2020.

“The Ellen DeGeneres Show”

NAJBOLJA RIJALITI ZVEZDA 2020.

Kloi Kardašijan

NAJBOLJI PEVAČ 2020.

Džastin Biber

NAJBOLJA PEVAČICA 2020.

Ariana Grande

NAJBOLJA ZVEZDA OD STILA 2020.

Zendaja