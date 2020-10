Ana Milićević Vukoje, igrom sudbine, svoju uspešnu karijeru gradi u Srbiji, posle obrazovanja koje je sticala u Americi. Na poziciju direktora marketinga za tržista Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine kompanije Carlsberg došla je pre četiri godine. Čitavu deceniju verna je kompaniji koja je čini srećnom, radeći posao koji obožava.

Za početak, recite nam nešto više o sebi – šta ste i gde studirali, u kojim kompanijama ste sticali iskustvo pre dolaska u Carlsberg, koliko dugo ste na sadašnjoj poziciji…

– Odrasla sam u Gornjem Milanovcu, međutim sticajem okolnosti, srednju školu sam završila u Americi, a fakultet u Italiji. Nakon studija vratila sam se u Beograd i započela karijeru prvo u kompaniji Henkel, zatim Beiersdorf. Poslednjih 10 godina radim u Carlsbergu gde sam kroz razne pozicije i predivne kolege rasla i razvijala se. Pre 4 godine, bas 1. septembar, preuzela sam poziciju direktora marketinga za tržista Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Na tržište Srbije “Carlsberg” je ušao 2003. godine. Iako je konkurencija bila jaka, vaš najpopularniji brend “LAV” vrlo brzo je dospeo na vrh liste omiljenih piva. I dalje je tu, a izvozi se i u inostranstvo. U čemu je tajna?

– Tačno je da je LAV jedan od najomiljenijih pivskih brendova u Srbiji već skoro dve decenije i moram reći da iza tog uspeha stoji veliki trud Carlsberg tima koji konstantno radi na unapređenju proizvoda i prilagođavanju preferencijama potrošača. LAV je prolazio kroz brojne promene tokom vremena, od saradnje sa Nenadom Jezdićem, čuvenim kumom, do promene dizajna i boce. I danas ovaj brend ima važnu ulogu u bogatom portfoliju Carlsberga.

Deo ove velike grupacije je i čuvena pivara u Čelarevu, osnovana pre skoro 130 godina. Koliko vodite računa o kulturno-istorijskom nasleđu, među koja svakako spada i vaša fabrika?

– Ponosni smo na bogatu tradiciju pivare u Čelarevu i trudimo se da koliko smo u mogućnosti i sami doprinesemo očuvanju kulturne baštine lokalne zajednice podrškom različitih projekata.

Da li se poslednjih meseci pivo više traži na našem tržištu, kao, recimo, neka “antistres terapija” u doba korone?

– Mi, kao nacija, volimo pivo. Da li kao antistres ili prosto kao deo nekih društvenih momenata, rado konzumiramo ovaj proizvod. Pije se i sada, okvirno u istim razmerama kao i ranije, deo je naših rituala, bilo da smo sami ili u društvu. Odnos kupovine u različitim kanalima ove godine jeste promenjen usled vanrednih okolnosti, ali je negde na kraju balans potrošnje isti.

Koliki izazov predstavlja vođenje marketinga jedne velike internacionalne kompanije?

– Volim svoj posao, radim ga sa puno energije, strasti i ljubavi. Dinamičan je, ponekad zahtevan, ali i zabavan. Srećna sam da mogu da kažem da imam veliku podršku divnih ljudi sa kojima radim i izvanrednog tima koji mi pomaze da prevaziđem svakodnevne dileme i izazove. Bez njih ne bi bilo lako, to sigurno.

Da li vam činjenica da ste žena u svetu muškaraca (jer biznis to i dalje jeste) olakšava posao, ili je obrnuto?

– Ne razmišljam na tu temu nikada. Na nivou kompanije dosta radimo na tome da se mit o pivskoj industriji kao isključivo muškoj što je više moguće ublaži, i dok je ranije zaista bilo više muškaraca sada mogu da kažem da je odnos negde izjednačen, tako da u takvom okruženju nema mesta preispitivanjima o težini zadatka. Odrasla sam kao jedino dete u porodici, tako da sam po potrebi povremeno bila i ’sin’ u kući, te stoga u posao ulazim sa idejom da se on obavi kako treba i na vreme, ne klasifikujući ga kao muški ili ženski.

Koji su glavni problemi sa kojima se susrećete na vašoj poziciji, i na koji način ih prevazilazite?

– Nema problema, samo izazova, koji su u današnjem poslovnom svetu svakodnevnica. Međutim, smiren i konstruktivan pristup, dobra organizacija, fokus, praktičnost, i naravno jasna komunikacija pomažu u njihovom prevazilaženju. Ne mogu da kažem da sam uvek savršen primer svega navedenog, ali trudim se.

Da li vi pijete pivo ili više volite neka druga osveženja?

– Volim pivo, u umerenim količinama naravno. U zavisnosti od situacije i društva, volim da se osvežim uz čašu piva ili Somersby, mada volim da popijem i dobar koktel ili nazdravim uz čašicu tatine čuvene šljive. Svakako, uvek umereno.

Kako uspevate da uskladite obaveze koje imate kod kuće sa poslovnim koje nisu nimalo jednostavne?

– Nije lako, priznajem. Jako dobra organizacija, pomoć koju imam oko dece i kuce, podrška tima i kolega na poslu, i nada da će doći vreme kada ću se naspavati me uglavnom vuku napred. Za sada nekako uspevam.

Iz čega crpite energiju? Da li je to porodica, možda lepo putovanje ili neki hobi?

– Iskreno, zavisi od raspoloženja, ali je porodica baza svega. Kao mama tri devojčice trudim se da što više vremena provedem sa njima, u igri, priči, smehu i dečijim radostima. Ipak, postoje dani kada mi je potrebno malo samoće, što mislim da je normalno i to vreme obično provodim u prirodi.

Vodite li računa o svom zdravlju i izgledu? Imate li vremena da posećujete, na primer, beauty salone?

– Nisam osoba koja voli da sedi satima u salonima lepote, posećujem ih više iz praktičnih razloga, jer verujem da je uvek bolje da se prepustim stručnom licu za stvari za koje nisam ekspert. Važna mi je svakodnevna nega koju sama praktikujem kod kuće, a trudim se i da vežbam barem dva puta nedeljno, dok preostalo slobodno vreme radije provodim sa drugaricom uz čašu hladnog Somersby-ja.

Koje putovanje vam je ostalo u najlepšem sećanju? Šta prvo otkrivate kada se nađete u zemlji ili gradu koje do sad niste posetili?

– Volim putovanja i svako je bilo lepo na svoj način. Ipak, ako moram da odaberem jedno, to je uvek povratak u Rim, gde sam provela najlepše studentske dane i koji ću uvek doživljavati kao svoju drugu kuću. Ranije sam volela da isplaniram svako putovanje do detalja uz obaveznu listu svega sto se MORA videti. Sada, umorna od svega što se ’mora’, volim da odmor provedem relaksirano. Isplaniram destinaciju, a onda se spontano prepustim šetnji i istraživanju bez obaveze da to budu najpoznatije tačke. Volim da uživam u prijatnom ambijentu, hrani, kafi, neretko kupovini, ali i društvu u kom sam.

Recite nam nešto i o planovima kompanije za naredni period.

– Letnja sezona je završena i mi smo već uveliko u sledećoj. Trenutno radimo na aktivnostima kojima ćemo podržati pivsku kategoriju i naše brendove, kao i na novim proizvodima kojima ćemo obradovati ljubitelje piva sledeće godine. Stay tuned.