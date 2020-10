Mirza Selimović prolazi kroz istu situaciju sa kojom se nedavno suočio Saša Kovačević.

Pevač Saša Kovačević našao se na meti osude javnosti kada je otvoreno ispričao sve o operaciji sinusa, kojoj se podvrgao po treći put.

– Ne, to nije bilo letovanje, to bi bilo lepo da je bilo letovanje, nego sam po treći put operisao sinuse. Više od dvadeset godina imam problem sa alergijama i na svakih šest, sedam godina rešavam problem sa nosnim školjkama. To je bio razlog zašto smo otišli. Iskoristio sam ovaj period kada nemamo posla i mogu sebi da dozvolim da budem otečen i kakav god – otkrio je Saša u emisiji „Ekskluzivno“.

Ipak, Sašu su kritikovali da je operacija umnogome promenila njegov izgled pa više ne liči na sebe. U istoj situaciji našao se i njegov kolega Mirza Selimović. Pevač je nedavno operisao devijaciju nosa koja mu je mnogo smetala u poslu. Ipak, pomenuti zahvat podrazumeva i vizuelno smanjenje nosa, zbog čega se Mirza takođe našao na meti osude, kao i Saša. Oba pevača dobila su etiketu „izoperisani“ samo zato što su želeli da reše zdravstveni problem koji ih dugo muči.

Sada, kada se potpuno oporavio od operacije, oglasio se i Mirza Selimović.

View this post on Instagram A post shared by Mirza Selimović (@mirza.selimovic) on Mar 27, 2020 at 1:42pm PDT



‒ Konačno mogu da dišem! Ne da mi je bolje, nego sam kao nov ‒ istakao je pevač i jasno stavio do znanja da ga komentari ne zanimaju i da mu je zdravlje na prvom mestu.