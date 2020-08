Pevač je najzad našao srodnu u dušu. Lepa misica ga je osvojila za sva vremena, a evo kako je Saša Kovačević iznenadio Zoranu.

Iako bi mnoge dame jedva dočekale da bude obelodanjeno da su baš one ukrale srce zavodniku kao što je Saša Kovačević, lepa Zorana Tasovac je drugačija. Popularni pevač i bivša misica su u početku svoju vezu skrivali od javnosti zbog toga što ona nije želela da se eksponira u medijima.

– Ona je jedna skromna i normalna devojka, koja nije u nekim današnjim modernim trendovima, nju to ništa ne zanima. Meni je na neki način i to prijalo, što je ne zanima javni svet. Ne pati od toga da bude u novinama, da bude viđena. Krila se prvih sedam-osam meseci. Nisu ljudi ni znali da smo zajedno. Pojavili smo se prvi put na otvaranju mog restorana – izjavio je pevač u jednoj emisiji.

Otkako su se prvi put pojavili zajedno u javnosti, ovaj par ne skriva svoje emocije, a pevač ne štedi komplimente na račun svoje izabranice. Često ističe sve njene kvalitete, ali i da je pokraj nje poželeo i da se ostvari u ulozi oca. Da je zaista spreman za ovu ulogu, pokazuje i odnos koji ima sa Zoraninom ćerkom Iskrom.

Saša ljubav lepoj Zorani pokazuje na svakom mestu i u svakoj prilici, pa je to učinio i onako kako najbolje ume – pesmom.

Naime, popularni pevač joj je zapevao Džoa Kokera i legendarni hit “You Are So Beautiful to Me” a romantični trenutak podelio je i sa obožavaocima na svom „Instagramu”.

