Saša Kovačević – operacija koja se dugo čekala

Pevač Saša Kovačević nedavno je boravio u Turskoj, a javnost je mislila da je na put otišao kako bi uživao u odmoru i letovanju. Međutim, situacija je mnogo drugačija. Saša je odlučio da se po treći put operiše kako bi pokušao da reši problem koji ima već dugi niz godina.

– Ne, to nije bilo letovanje, to bi bilo lepo da je bilo letovanje, nego sam treći put operisao sinuse. Već 20 i nešto godina imam problem sa alergijama i na svakih šest, sedam godina rešavam problem sa nosnim školjkama. To je bio razlog zašto smo otišli. Iskoristio sam ovaj period kad nemamo posla i mogu sebi da dozvolim da budem otečen i kakav god, to je bio razlog – otkrio je Saša u emisiji “Ekskluzivno”.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Sasa Kovacevic (@sashakovacevic) дана 26. Дец 2019. у 9:49 PST

Saši su još 2006. godine na ispitivanju utvrdili da je alergičan na nekoliko vrsta korova, trave i drveća zbog čega ima probleme sa disanjem i grlom. Tada imao prvu operaciju, koja mu nije mnogo pomogla.

– Pogotovo mi je teško kada nastupam, pa se trudim da u tom periodu ne izlazim previše iz kuće. Neprijatnosti koje mi stvara alergija nisu zanemarljivi, teže dišem, grlo me svrbi, kašljem i kijam, padaju mi kapci, oči su mi crvene i stalno sam pospan – rekao je pevač pre nekoliko godina za domaće medije.

Saša Kovačević – Operacija po treći put

Ubrzo zatim, u bolnici „Dragiša Mišović“ Saša se podvrgao još jednoj operaciji – nosne školjke i trećeg krajnika.

– Ne mogu reći da se osećam mnogo bolje posle operacije, jer sa prolećem i polenom ponovo je krenula alergija, što mi otežava disanje. Bez obzira na to što sam skratio nosne školjke moji problemi kreću jovo-nanovo i imam čestu promuklost i otežano disanje. Uzimam antibiotike i kapi jer nema treće opcije, ali me to ne sprečava da radim. Nadam se da će mi biti bolje – rekao je Saša tada, koji je ove godine ponovo morao pod nož.

– Nema šta nisam probao, od homeopatije, preko kvantne medicine do lekova. Moj posao je zavisio od toga jer nos je moj aparat, a ja godinama nisam mogao da ga koristim onako kako treba i da dišem ispravno. Sve tegobe su mi dodatno otežavale da pevam i da moj glas zvuči onako kako treba – dodao je tada Saša za “Alo”.