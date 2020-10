Luka Raco, srce ženske publike osvojio je još kada se pojavio u seriji “Sinđelići”, a sada kada u “Igri sudbine” igra zgodnog Aleksu, još više je na meti obožavateljki. Iako je svoj život uspešno skrivao od očiju javnosti, došao je trenutak da otkrije ko je njegova lepša polovina.

Naime, Luka Raco je na dodelu “Zlatne antene” koja se održavala u Domu omladine, došao u društvu atraktivne lepotice, koju je predstavio kao svoju devojku.

‒ Nemam nekih preteranih preispitivanja o vezi, neka sve ide svojim tokom, a vreme neka pokaže da li će veza uspeti ili ne. Ne trčim pred rudu, uživam u trenutku pa ćemo da vidimo koliko će trajati ‒ rekao je za “Blic”, a onda i otkrio čime ga je atraktivna brineta osvojila.

‒ Presudan je iks-faktor, ma koliko to bio kliše, ali stvarno mora da ima nešto što te zainteresuje a da ne možeš rečima da objasniš, tako da je to uvek bio presudan faktor. To je onaj osećaj da nekoga želiš da vidiš opet!

Tokom intervjua, Luka se našalio da će ga ovo javno priznanje koštati popularnosti na društvenim mrežama.

‒ Uskoro ćemo saznati da li sam razočarao devojke na Instagramu zbog toga što imam devojku ‒ rekao je on kroz smeh.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Luka Raco (@luka_raco) дана 24. Јун 2020. у 12:57 PDT



S obzirom na njegovu harizmu i šarm, verujemo da će mu obožavateljke sve oprostiti i da će i dalje biti jedan od omiljenih mladih glumaca na našoj javnoj sceni.