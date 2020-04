Luka Raco i Stevan Piale iako se pre snimanja serije koja ruši sve rekorde gledanosti nikad nisu sreli, ni na kafi, ni u gradu, vrlo brzo su našli zajednički jezik

Ulogu ste dobili, a šta je bilo sa putovanjem u Meksiko?

Luka: Bio sam i tamo. Vratio sam se dva dana uoči početka snimanja, sve se idealno uklopilo.

Jesu li se vama dvojici ranije ukrštali glumački putevi?

Luka: Zanimljivo je da se nikada nismo sreli, ni kroz posao, ni negde u gradu. Vrlo brzo smo našli zajednički jezik, ne samo on i ja već cela mlada ekipa iz serije. Zajedno smo proslavili moj rođendan, a poznat sam po tome što tim povodom zovem tek uzak krug bliskih prijatelja. Po svemu sudeći, posle ovog projekta moje društvo postaće bogatije za još nekoliko kvalitetnih ljudi.

Stevan: Najlepše u vezi sa ovim snimanjem je što nema jednog čoveka u ekipi koji kvari atmosferu. Sujeta ne postoji, svi se lepo družimo, a što se tiče Luke mogu da kažem da je on za mene veliko i pozitivno iznenađenje. O njemu nisam znao ništa, osim što sam ga nekoliko puta video u „Sinđelićima“. Jako je fin momak.

Koju osobinu onog drugog biste voleli da imate u poslu, a koju u svakodnevnom životu?

Luka: Izuzetno mi je simpatična Stevanova sposobnost da se „isključi“ u određenim trenucima. Ume da odglumi ležernost, ne samo pred kamerama, već i privatno.

Stevan: Oduševljava me Lukina smirenost. Iako je najmlađi u ekipi, kad nastupamo pred novinarima, on nam je kapiten. Za razliku od mene koji se pogubim, Luka uvek zna šta hoće da kaže i kako da to lepo upakuje. Ono sa čim se ja tek susrećem, uključujući iznenadnu veliku popularnost, Luka je odavno prošao. Često ga pitam za savet, mada je četiri godine mlađi. I pravi je gospodin.

Kakva je majka Milica Milša?

Luka: Stevan i ja je zovemo “druga majka” jer bukvalno brine o nama kao o svojoj deci – da li smo gladni, da li nam je hladno… Kod kuće imam mama-Radmilu, na setu Milicu, a nikako ne smem da zaboravim ni Milicu Mihajlović, koja mi je bila majka u “Sinđelićima”. Imao sam sreću da steknem dve divne televizijske mame, brižne i drage.

Kog sina Ada Kanački više voli, Aleksu ili Luku?

Luka: Mudro se distancirala na samom početku, rekavši da smo joj obojica, bez obzira na sve, sinovi koje podjednako voli. Tu je završena svaka polemika.

U prirodi čoveka je da se predstavi u što boljem svetlu. Kojom mišlju se vodi glumac kada treba da prihvati ulogu koja će prikazati i neko njegovo drugo lice?

Luka: Za mene je izazov da igram osobu potpuno suprotnu od mene, čoveka koji ima neke sasvim drugačije kriterijume vrednosti. Teško je dočarati osobine koje ne posedujemo.

Stevan: Trudim se da napravim konkretnu priču i lik stavim u određene okolnosti koje bi mogle da opravdaju neke njegove postupke. Ne razmišljaju isto pisac, glumac i reditelj, tako da nije lako uvezati sva tri viđenja.

Verujete li u sudbinu?

Stevan: Vodim se devizom – kako radiš, tako će ti se i vratiti. Daj migavac i kad niko nije iza tebe. Budi dobar i kad znaš da te niko ne gleda. Siguran sam da trud i dobra namera uvek budu nagrađeni. Možda ne odmah, ali s vremenom svakako.

Luka: Bliska mi je ideja zakona privlačenja. Ukoliko smo maksimalno fokusirani na ono što želimo, siguran sam da će nam se u nekom trenutku to i ostvariti. Životne okolnosti nas uvek usmeravaju ka cilju kome težimo, a kako ćemo odreagovati zavisi samo od nas. Po meni, bitno je imati samopouzdanje, koje neće preći u egocentrizam.

Vaše ime često prati odrednica “miljenik žena”. Pretpostavljam da vam komplimenti prijaju, a koliko vas obavezuju da u svakoj prilici budete “savršeni”?

Luka: Pre svega, zahvalio bih novinarima što su mi dodali taj epitet. Ne bunim se, ali se i ne opterećujem. Lepo mi je kad pročitam komplimente, na drugima je da sude. Šta god da kažem, zvučaće pogrešno. (smeh)

Pitaju li vas mama i tata dokle planirate da uživate u statusu “najpoželjnijeg neženje”?

Luka: Kao svi roditelji, voleli bi da njihovo dete osnuje porodicu. Kad krenu sa tom temom, podsetim ih da su oni mene dobili posle tridesete, a tada sledi standardni odgovor: “Druga su to vremena bila”. Ako mene pitate, poenta je sresti pravu osobu, posle je sve lako.

Stevan: U pravu je, dok ne nađe pravu ne treba da žuri. Ja sam imao sreću da relativno rano upoznam srodnu dušu. Una je žena za poželeti. Ima puno razumevanje za činjenicu da veći deo dana nisam kod kuće, odnosno za posao kojim se bavim, iako je iz druge priče. Završila je engleski jezik i prevodi knjige.

Nastavak intervjua pročitajte na sledećoj strani…