Sin Milice Dabović izrasta u prelepog, srećnog dečaka. Stefan će u decembru napuniti tri godine, a njegovo odrastanje naša poznata košarkašica trudi se da učini bezbrižnim i što je moguće manje stresnim. Iako joj sudbina proteklih godina nije naklonjena i njen život ispunjen je brojnim turbulencijama, Milica se trudi da uvek ima osmeh na svom licu. Ona je za magazin “Hello!” nedavno otvorila dušu i priznala sa kojim se sve problemima suočavala od kako je rodila Stefana. Najveću bol zadao joj je bivši partner, zbog koga je ostala bez ičega.

– Sa Stefanovim ocem prošla sam pakao, on me je dotukao. Bio je još gori od prethodnog. Pet dana pred odlazak u porodilište shvatila sam da mi se lažno predstavio, da se ne zove onako kako je rekao. I to je samo delić pakla u koji me je uvukao. Znao je u kom sam jadu, a i pored toga me je izmanipulisao. Sve sam mu verovala, čak sam osećala zahvalnost što mi je pomogao da se oporavim od prethodne veze. Zbog njega su mi na vrata dolazili izvršitelji. Dok sam igrala u Albaniji tvrdio je da redovno uzima iz sandučeta račune i plaća ih. Stavljao je neke lažne pečate i to mi pokazivao. Kad sam shvatila koliko sam dužna, nisam mogla da se saberem. Osakatio me je.

Nedavno su me pitali šta mislim o ovome što se desilo Romani. Moj jedini odgovor je bio: “To je ljubav.”. Kad ti emocije “sprže mozak”, teško je realno sagledati stvari. Devojke su često spremne da trpe najgora poniženja, nadajući se da će se dečko promeniti. Ni ja nisam bila drugačija. Moja luda glava me je dovela do ambisa koji nikome ne bih poželela – iskreno je rekla Milica za naš magazin.

Stefan je uz mamu šta god da joj se dešava i njena je najveća podrška, uteha, ljubav i sreća.

‒ Zbog njega pišem knjigu u kojoj ću izneti sve što sam proživela. Ubija me pomisao da ću jednog dana morati da mu kažem: “Stefane, oprosti što sam ti za oca izabrala najgoreg čoveka na planeti“. Iako sam sinu maksimalno posvećena, to nije dovoljno. Ne mogu ja da mu budem i otac i majka. Moje dete je imalo fazu kad je svakog drugog čoveka na ulici oslovljavalo sa “tata”. To su momenti koji razaraju dušu. Kad pomislim da će srce da mi prepukne od tuge, sklonim se u neki ćošak da me Stefan ne vidi, i sita se isplačem. Posle mi bude lakše.

Da nema suza, mislim da bih dobila rak. Nikada nisam imala dilemu da li da rodim dete. Verovala sam da će me beba spasti muke, i jeste. Stefan je moja najveća sreća. On je jedini muškarac za kojeg ima mesta u mom životu – kaže Milica koja ovih dana uživa sa svojim naslednikom na Jadranu.

Trenutak sreće zabeležila je fotografijom koja će rastopiti i najtvrđa srca.

– Život i ja – kratko je napisala naša poznata košarkašica i oduševila pratioce na društvenoj mreži.

