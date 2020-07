Ispovest Milice Dabović za magazin „Hello!“ podigla je mnogo prašine, a nekadašnja sportistkinja odlučila je da ispriča još neke detalje iz privatnog života. Život je definitivno nije mazio, a sve kroz šta je prošla stavila je na papir. Otkako je rodila sina Stefana, njen život prepun je turbulencija i udaraca, koje je jedva uspevala da primi. Najveću bol zadao joj je bivši partner, zbog koga je ostala bez ičega.

‒ V. R. je pet dana pred moj porođaj sa njegovim detetom rekao da je istina sve što su novine pisale, da me je prevario. Rekao je da nije V. R., a moja sestra je našla njegovu ženu i dete i sve otkrila. Njegova supruga je tada rekla da je on Lj. H., da ima dijagnozu patološkog lažova i da je čovek koji je došao iz Sarajeva, a ne iz Beča, i da tu živi kod svoje babe. Svašta mi se izdešavalo… Kako me je nasamario… Došao je kući sa ajpedom, kao poklonio Stefanu, pa uzeo i njega i moj telefon, promenio mi je sve šifre, spojio je moj telefon sa njegovim kompjuterom i napravio mi pakao od života. Ovo je samo mali deo svega što sam prošla u životu… ‒ rekla je bivša košarkašica u intervjuu za „Blic“.

Ispovest Milice Dabović koja ledi dušu

Milica ne krije da je u životu prolila mnogo suza i da joj sin daje ogromnu snagu da veruje u bolje sutra. Kad god može isplače se, jer suzama leči dušu.

‒ Tu tek počinje moj pakao, ali najvažniji detalj je kako je moj sin Stefan dobio ime. Plače mi se kad se setim, blam me je da ispričam. Kad god pišem, mnogo plačem, valjda tako čistim dušu. Razmišljam šta sam sebi dozvolila. Lj. je držao pola Beča, a čovek živi sa babom. I od žene se razveo i ta mu žena ne dopušta da joj priđe. Najgore je što ima još takvih žena i želim da sprečim da se tim ženama ovako manipuliše. Stop prevarama i lažima, šta je ovo što se dešava ‒ pita se Milica dok tvrdi da je otac njenog deteta pokrao sve vredno što je u stanu imala.

‒ Sve one dugove koje sam vratila i podigla se na noge, sve je propalo. Sve je pokrao. Sav novac i zlato, telefone, sve što je vredno u stanu on mi je ukrao. Našao je milion i jedan izgovor, još imam poruke u kojima mi obećava da će vratiti. Vodio me je na kampovanje gde je ukrao svu sportsku opremu, sokove iz magacina, odneo što su mi sponzori dali. Hvala bogu, sad će godinu dana kako se sa njim nisam srela. To je pakao ‒ kaže i sa knedlom u grlu dodaje:

– Nisam imala da kupim Stefanu kolica, drugarice su ih kupile pet dana pred porođaj. A on je pet dana posle porođaja zvao da me vrati u stan posle šetnje sa bebom jer sam se vozala autobusom. Nikad mi ta kolica više nije vratio, ja ukapiram, čoveče, on je prodao detetova kolica! Tri meseca kolica za dete nisam imala da ga vozim ‒ zaključila je Milica Dabović.