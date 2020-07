Uprkos epidemiji, mladi glumci Nenad Heraković i Tara Toševski nisu želeli da odlože važan plan – sudbonosno “da” izgovorili su u maju, a veliko slavlje i medeni mesec sačekaće bolja vremena

Epidemija virusa korona koja se već mesecima ne stišava mnogima je promenila planove. Ne mali broj parova odložio je zakazana venčanja za neka bolja vremena, ali Tara Toševski i Nenad Heraković dokazali su da ljubav uvek pobeđuje. Ovog proleća, na intimnoj ceremoniji, izgovorili su sudbonosno “da”, baš kao što su planirali. U njihovom slučaju “neka bolja vremena” sačekaće medeni mesec. Do tada uživaće u obilasku Srbije. Mladi par spojili su isti profesionalni afiniteti, pa u budućnosti priželjkuju da ih neki reditelj pred kamerama spoji i kao direktne partnere. Osim glume, oboje imaju i mnoga druga interesovanja. Nenada zanima uzgoj voća i povrća, dok je Tara posvećena pevanju, sviranju klavira i gitare, kao i komponovanju.

‒ Venčali smo se u opštini Rakovica, 17. maja, na dan koji smo odredili još kad smo se verili. Tada smo i burme naručili. Crkveno venčanje održano je u novoizgrađenoj crkvi „Sveti Nikola“, koja se nalazi u okviru manastira „Rakovica“. Za nas je to imalo snažnu i lepu simboliku pošto je to moja, a sada i Tarina slava. Uslovi koje je nametnula aktuelna situacija naveli su nas da budemo praktični i društveno odgovorni, tako da smo i svadbeni ručak upriličili nedaleko od manastira, samo sa kumovima i najbližim članovima porodice. Kada se promene propisi socijalne distance i sve bude bezbedno, napravićemo proslavu na kojoj ćemo okupiti sve drage prijatelje ‒ priča nam Nenad, koji se oženio u farmerkama.

‒ Tu odluku doneo sam u poslednjem trenutku, uz Tarinu podršku. Da je izrazila želju da obučem svečano odelo, to bih svakako učinio.

‒ I Nenad i ja smo mnogo putovali, ali ne bismo imali ništa protiv da medeni mesec obeležimo na nekoj neistraženoj destinaciji. Biće prilike, naravno. Do tada uživamo u obilasku Srbije koju obožavamo. Oboje smo veliki zaljubljenici u prirodu, volimo životinje, a kako nam je zemlja raskošno lepa i bogata u tom pogledu, mnogo je mesta koja zaslužuju da budu posećena. Za sada smo usmereni na Taru i Zlatibor, planine za koje me vežu najlepša sećanja, pa im se rado vraćam ‒ kaže Tara i otkriva kako je počela njena i Nenadova ljubavna priča.

Nenad Heraković i Tara Toševski – Sudbinski susret

‒ “Niški filmski susreti” bili su fatalni. (smeh) Upoznali smo se slučajno, na mestu na kojem smo najmanje očekivali da ćemo naći životnu ljubav. Sve se odigralo brzo i sudbinski. Bila je to ljubav na prvi pogled.

‒ Zanimljivo je da smo se godinama kretali u istom društvu, bavili se istim poslom, a nikada pre toga nismo se sreli ‒ dodaje Nenad. ‒ Kao da je bilo predodređeno da se upoznamo tek kada oboje steknemo određeno životno iskustvo, sazrimo kao ličnosti. Nije nam mnogo trebalo da shvatimo da smo rođeni jedno za drugo. Ubrzo posle upoznavanja krenuli smo u avanturu zajedničkog života. Iako jedan od najaktuelnijih umetnika svoje generacije, Nenad Heraković glumu je upisao tek iz šestog pokušaja. U šali ga pitamo da li bi bio toliko uporan i da njegova izabranica na bračnu ponudu nije odmah odgovorila potvrdno.

‒ Uvek s ponosom ističem da sam Akademiju umetnosti u Novom Sadu upisao iz šestog pokušaja kako bih motivisao mlade ljude i pokazao im da nikada ne treba da odustati od onoga što se zaista želi. Sve sto sam u životu radio, radio sam do kraja. Po neki put je ispadalo dobro. (smeh) Imao sam veliku sreću da baš u toj odluci uspem. Tara je sudbina, na tome se ne insistira.

‒ Karakteristike pravog muškarca su odlučnost, hrabrost i snaga. Nenad je upravo takav, a još više me je približio svom biću kada sam uvidela da se u ključnim momentima ne stidi da bude nežan, suptilan i romantičan ‒ hvali Tara muža. ‒ Kod njega nema mesta za patetiku, već samo za inovacije i uzbuđenje. Zaprosio me je potpuno neočekivano, na mestu odakle su moji preci, a koje sam celog života želela da vidim. Priredio mi je iznenađenje i odveo me u taj kraj, a onda me je prosidbom oborio s nogu. Nedostaju reči kojima bih opisala emocije koje je tada izazvao u meni. Osvojio me je spontanošću, harizmom, smislom za humor i zelenim očima.

‒ Mene nije lako nasmejati, ali Tara, zahvaljujući svom autentičnom, inteligentnom humoru, to uspeva bez imalo muke. Harizma i energija poput njene retko se sreću. Da ne pričam o strastvenom temperamentu i fizičkoj lepoti ‒ nabraja Nenad suprugine vrline.

Nenad i Tara otkrivaju ko je bolji kuvar

Ne kriju da su, otkako su zajedno, spremni da menjaju životne navike, jer jedno drugo neprekidno inspirišu da budu bolji.

‒ Nenad me čini boljom, u svakom smislu. Neguje i voli moje osobine koje malo ko vidi i ceni, a koje pored njega dobijaju pravi smisao ‒ dodaje Tara.

Na pitanje ko se bolje snalazi u kuhinji od njih dvoje, Nenad je jasan:

‒ Oboje odlično kuvamo i, srećom, ne mešamo se jedno drugom u sistem rada.

Tara pojašnjava:

‒ Dobro pravim pite i različita testa, pa i “teška” gurmanska jela. Oklagija je moj saveznik. (smeh) Nenad, takođe, sjajno kuva i u tome istinski uživa. Kao i u svemu što radi, strastven je. Slobodno mogu da kažem da je to bio jedan od aduta kojima me je osvojio. Kad sam ga videla u kuhinji, bio je neodoljiv.

Budući da su oboje glumci, zanimalo nas je koliko je ta tema prisutna u njihovom domu, ili su kod kuće tek običan mlad, zaljubljeni par.

‒ Privilegija je biti umetnik, a čast biti glumac. U suprotnom, čini mi se, ne bismo se razumeli po mnogim osnovama. Kao većina parova pričamo o svemu, pa i o poslu. Gluma je dečja igra za odrasle, jednostavno, najlepša na svetu. Međusobno se pomažemo i podržavamo, a budući da Nenad ima više iskustva od mene, njegovi saveti su mi dragoceni. Neki ljudi ne vole da mešaju privatno i poslovno, kod nas nije takav slučaj, osuđeni smo na to. (smeh) Štaviše, baš zato možemo da budemo jedno prema drugom maksimalno iskreni. Kod nas nema tajni ‒ iskrena je Tara. Nenad dodaje:

‒ Ova naša čarobna, ali i specifična profesija zahteva razumevanje partnera, podršku i pre svega strpljenje. I Tari i meni to je savršeno jasno, i zato skladno funkcionišemo od prvog dana. Imali smo priliku da zajedno igramo u seriji “Žigosani u reketu”, bilo nam je predivno. Oboje bismo voleli da u nekom budućem projektu budemo partneri. S nestrpljenjem očekujemo zajedničke poslove. To bi bio zanimljiv i zabavan izazov.

Lepu glumicu osim umetnosti uvek je privlačila i psihologija, što ne treba da čudi ako se uzme u obzir porodični pedigre.

‒ Neizmerno sam zahvalna roditeljima na ljubavi i podršci koju mi pružaju celog života, a pre svega zato što su me puštali da budem svoja. Ljubav prema psihologiji, medicini i nauci uopšte kod mene se rodila spontano, jer sam rasla u takvom okruženju. Moj otac Jovo, profesor neuroanatomije i istraživač međupolnih odnosa, mnogo mi je pomogao u pogledu umetnosti, s obzirom na to da se od detinjstva bavi pevanjem i svira gitaru. Moja majka, profesor psihijatrije i akademik „SANU“, nikada od mene nije očekivala da je sledim. Oboje su mi dali slobodu da biram.

Uvek sam ih gledala isključivo kao roditelje, nikada kroz njihova zanimanja i dostignuća. Ipak, neminovno je da su mi bili i uzori. Ja sam master psihologije i psihoterapeut, i stečeno znanje u tim oblastima pomaže mi na glumačkom planu ‒ kako u odnosu sa ljudima, tako i u gradnji likova. Osim glume, moja velika ljubav je i muzika. Sviram klavir i gitaru, a bavim se i pevanjem, što se može čuti na mom oficijalnom „Jutjub“ kanalu. Zanimaju me različiti žanrovi, pop, bluz, džez, rok, kao i naše etno numere. Mnoge znam, a neke su arhaične i retko se mogu čuti.

Mladi supružnici nagoveštavaju da ih na poslovnom planu čekaju lepe stvari, ali o tome još ne mogu da govore detaljnije. Trenutke predaha koje budu imali ovog leta iskoristiće za boravak u prirodi.

‒ Radujem se kad odem na planinu, makar na nekoliko dana. Uživam u jahanju, to je moja ogromna ljubav od detinjstva ‒ zaključuje Tara.