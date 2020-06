Teniser Rafael Nadal i večiti protivnik našeg Novaka Đokovića proslavlja 34. rođendan! Španac je rođen 3. juna 1986. godine, a već u trećoj godini počeo je da pokazuje interesovanje za „beli sport“. Ubrzo je počeo da pobeđuje na dečjim takmičenjima i već u osmoj godini zvali su ga da se preseli u Barselonu kako bi tamo nastavio treninge, ali njegova porodica odbila je ovu ponudu.

Ipak, Rafa je nastavio da napreduje u tenisu i već sa 15 godina započeo je svoju profesionalnu karijeru. Prvi bitan turnir u karijeri za Nadala dogodio se godinu dana kasnije, kada je stigao do polufinala „Vimbldona“, a iste godine Španiju je predstavljao i na „Dejvis kupu“.

Kako je vreme odmicalo, teniser Rafael Nadal postajao je sve bolji, pa je 2003, sa 17 godina, stigao do 49. mesta na „ATP“ listi i osvojio „ATP“ nagradu „Newcomer of the Year“. Nekoliko godina kasnije postao je prvi tinejdžer sa osvojenom grend slem titulom, što se nije desilo još od čuvenog Pita Samprasa. Već 2008. postao je drugi reket sveta, kada je i počelo njegovo neprestano rivalstvo sa Švajcarcem Rodžerom Federerom. Nešto kasnije ovom dvojcu u večnoj borbi za prvo mesto pridružio se i naš teniser Novak Đoković. Sa 17 osvojenih turnira teniser Rafael Nadal trenutno je drugi na svetu po broju osvojenih titula.

Teniser Rafael Nadal – Venčanje iz bajke sa simpatijom iz detinjstva

Prošle godine je 14 godina dugu vezu sa Marijom Fransiskom Pareljo krunisao brakom. Ceremonija venčanja i svadbeno veselje održani su na Majorki u zamku iz 17. veka „Sa Fortalesa“, koje se smatra najskupljim privatnim vlasništvom u Evropi. Ceo događaj bio je zatvoren za javnost, pa su zvanice smele da uđu na posed samo bez mobilnih telefona.

Venčanju su prisustvovali španski kralj Huan Karlos Prvi, koji je stigao helikopterom, ali i pevač Enrike Iglesijas, „NBA“ zvezda Pau Gasol, fudbaler Iker Kasiljas… Interesantno je da Rodžer Federer nije došao na svadbu zbog drugih obaveza, a Novak Đoković uopšte nije bio pozvan.

Podrška za inicijativu Novaka Đokovića

Međutim, ovih dana Nadal se našao u žiži javnosti zbog toga što je stao uz našeg tenisera. Naime, prvi reket sveta Novak Đoković pokrenuo je inicijativu da se najbolji teniseri udruže i osnuju fond za pomoć lošije rangiranim igračima koji će najviše osetiti posledice prekida sezone.

‒ Pokrenute su različite mere, a jedna od njih je da sto najbolje rangiranih tenisera osnuje fond, da donira novac kako bi se pomoglo ostalima. Na taj način pomaže se tenisu generalno, a ne samo igračima. U ovako teškim vremenima moramo da mislimo o onima koji su u lošijem položaju od nas ‒ rekao je Rafael Nadal.

Teniser Rafael Nadal posle tri meseca ponovo na terenu

Posle nekoliko meseci pauze zbog pandemije vratio se treninzima, a ponovo je otvorio i vrata svoje teniske akademije na Majorki. Iako ga mnogi zbog toga osuđuju i smatraju da je prerano, Španac kaže da razume mere nadležnih organa o zaštiti od virusa, ali dodaje i da „one ne mogu da traju večno“.

‒ Konačno smo se vratili na teren, srećan sam što sam opet u svojoj akademiji i što deca imaju priliku da ponovo igraju. Oduševljeni su i to je najvažnije – izjavio je Rafa u video-snimku povodom otvaranja akademije.